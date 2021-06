Buochs Anwesende sagen Ja zur Erweiterung der ARA Aumühle Im September entscheiden die Stimmberechtigten von Buochs über den Verkauf des ehemaligen Werkhofes. Wohl deshalb blieb es an der Gemeindeversammlung von Buochs ruhig. Sämtliche Anträge wurden angenommen. Sepp Odermatt 04.06.2021, 17.36 Uhr

Ara Aumühle in Buochs: Die Stimmberechtigten von Buochs stimmen einer Erweiterung zu. Bild: Urs Hanhart (Buochs, 6. Mai 2021)

Auf eigene Initiative hatte Felix Gehrig acht Tage vor der Gemeindeversammlung über 300 beglaubigte Unterschriften vorgelegt, sodass der Verkauf des ehemaligen Werkhofes an der Versammlung nicht behandelt wurde. Die Stimmberechtigten können demnach am 26. September an der Urne entscheiden (unsere Zeitung hat darüber berichtet). Nicht ganz überraschend erschienen deshalb am Dienstag nur gerade 88 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in der Sporthalle Breitli zur Frühjahrsversammlung. Sie hatten über vier Geschäfte zu befinden.