Buochs Auto brennt auf Autobahnausfahrt komplett aus Ein Personenwagen mit Anhänger begann auf der A2 zu brennen. Die Insassen konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen, bevor es zum Vollbrand kam. 23.07.2021, 16.18 Uhr

Am Donnerstagnachmittag kam es in Buochs zu einem Fahrzeugbrand. Dies meldet die Kantonspolizei Nidwalden. Der Lenker eines in Belgien gemeldeten Personenwagens mit Sachentransportanhänger sei auf der Autobahn A2 in Richtung Süden gefahren. Kurz vor der Ausfahrt Buochs bemerkte er eine Rauchentwicklung im Bereich des Motorraums. Dem Lenker sei es im Anschluss gelungen, die Autobahn im Bereich Hobiel zu verlassen und das Fahrzeug nach der Unterführung auf den Pannenstreifen zu lenken.

Das in Vollbrand stehende Auto wurde von der Feuerwehr gelöscht. PD

Die vierköpfige Familie konnte das Fahrzeug nach Angaben der Polizei rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Der Personenwagen geriet unmittelbar danach in Vollbrand, der Sachentransportanhänger blieb grösstenteils unversehrt. Die ausgerückte Feuerwehr Buochs-Ennetbürgen konnte das bereits in Vollbrand stehende Fahrzeug löschen. Die Ein- und Ausfahrten des Anschlusses Buochs mussten aufgrund der Lösch- sowie aufwendigen Reinigungsarbeiten für circa zwei Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Durch den Brand wurde neben dem Strassenbelag auch ein Teil der Signalisation verschmutzt und beschädigt. (nke)