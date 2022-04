Capella Nova Unterwalden tritt in Hergiswil und Buochs auf

Buochs Capella Nova Unterwalden erfreut mit der Johannespassion von Heinrich Schütz Gleich zwei Mal spielte das Unterwaldner Ensemble am Karfreitag unter der Leitung von Peter Scherer, Ennetbürgen, in den Kirchen Hergiswil und Buochs. Philipp Unterschütz 18.04.2022, 08.59 Uhr

Cappella Nova Unterwalden in Hergiswil. Bild: PD

Die Cappella Nova Unterwalden ist ein Projekt-Ensemble, das jährlich mehrmals an verschiedenen Orten, besonders aber in der Innerschweiz auftritt. Seine Mitglieder sind Gesangs-Studierende, Sängerinnen und Sänger, Lehrerinnen und Lehrer mit professioneller Gesangsausbildung. Die Mitwirkenden werden immer wieder neu eingeladen und zusammengestellt, je nach Besetzungsbedarf.

Am Karfreitag trat das Ensemble am Morgen in der Reformierten Kirche Hergiswil und am Nachmittag in der Kirche St. Martin in Buochs auf. Sowohl im Gottesdienst am Morgen und in der Karfreitagsliturgie am Nachmittag durften die Musikerinnen und Musiker vor einem zahlreichen Publikum auftreten. Im Ensemble waren professionelle Sängerinnen, Sänger und Musiker aus der Region Nidwalden und Luzern: Rita Barmettler (Sopran), Simone Felber (Alt), Matthias Lüdi (Tenor), Balduin Schneeberger (Bass), Armin Würsch (Evangelist), Agileu Motta (Laute), Leonardo Bortolotto (Violon) und Peter Scherer (Orgelpositiv). Begleitet wurden sie auf alten Instrumenten von Absolventen der Schola Cantorum Basiliensis (der Violon und die Theorbe) der Europäischen Hochschule für Alte Musik. Peter Scherer, der Leiter von Cappella Nova Unterwalden, war 40 Jahre Domkantor und Leiter des Knabenchors an der Kathedrale in Solothurn. Kunstpreisträger des Kantons Solothurn. Heute ist er pensioniert und Hauptorganist an der Metzler-Orgel in Ennetbürgen.

Cappella Nova Unterwalden

Nach den erfolgreichen Aufführungen der Johannespassion von Heinrich Schütz am Karfreitag im Jahre 2015 in der Reformierten Kirche Buochs und in der Katholischen Kirche Ennetbürgen beschloss das Ensemble weitere Projekte zu erarbeiten. Im Juni 2016 durfte Cappella Nova Unterwalden am Innerschweizer Gesangsfest in Cham mit « Viersprachige Schweiz » nach der Schlussrede, den gesanglichen Schlusspunkt setzen. Viele Volkslieder der Schweiz und Europas gehören heute zum Grundrepertoire, vom Jodellied aus Nidwalden bis zur finnischen und russischen Volksweise. In der Advents- und Weihnachtszeit singt das Ensemble, auch mit instrumentaler Begleitung, die traditionellen, klassischen Weihnachtslieder aus ganz Europa. Beliebt sind auch Mitwirkungen in Gottesdiensten mit anschliessender Volkslieder - Mattinata. So an Pfingsten oder Auffahrt an der Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo in Ascona. Seit 2019 hat das Ensemble auch das Weihnachtsoratorium von Camille Saint – Saëns im Repertoire. Zusammen mit jungen Musikern (Studenten der HSLU) Streichern, einer Harfe und Orgel erfreut sich das weihnächliche, volkstümliche Werk grosser Beliebtheit. Cappella Nova wird heute von Peter Scherer aus Ennetbürgen geleitet. Neben einer langen Karriere im Bereich Chormusik in Solothurn ist er heute Organist der Pfarrkirche Ennetbürgen, musikalischer Leiter des professionellen Gesangsensembles Cappella Nova Unterwalden und gelegentlich tätig als Experte der SCV.

Peter Scherer, musikalischer Leiter der Capella Nova Unterwalden. Bild: PD