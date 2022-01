Doris Bertschinger wird neue Leiterin der Musikschule Buochs

Buochs Doris Bertschinger wird neue Leiterin der Musikschule Die Schulkommission Buochs hat die Nachfolgerin von Martin Schleifer bestimmt, der im August in den Ruhestand treten wird. 18.01.2022, 18.50 Uhr

Die Schulkommission Buochs hat auf das kommende Schuljahr 2022/23 hin Doris Bertschinger als neue Leiterin der Musikschule Buochs gewählt, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie folgt auf den langjährigen Leiter Martin Schleifer, welcher am 1. August in Pension gehen wird.

Doris Bertschinger unterrichtet Akkordeon und Schwyzerörgeli. Bild: PD

Bertschinger ist bereits seit 2007 Lehrerin für Akkordeon und Schwyzerörgeli an der Musikschule Buochs und weiteren Musikschulen in der Zentralschweiz. Sie erlangte in ihrem Fach das Lehr- und Konzertdiplom und befindet sich gegenwärtig in der Ausbildung zur Musikschulleiterin.

«Mit ihrer grossen Erfahrung als Pädagogin, Instrumentalistin sowie ihrer Führungs- und Managementerfahrung engagiert sich Doris Bertschinger zudem für die pädagogische und methodische Weiterentwicklung des Akkordeon- und Schwyzerörgeliunterrichtes», heisst es in der Mitteilung. (lur)