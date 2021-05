Buochs Ein Pilatus-Flieger landet auf dem neusten Nidwaldner Kreisel Die Erschliessung zum Flugplatz mit neuer Fadenbrücke und Kreisel ist vollendet. Beim letzten Arbeitsschritt wurde es noch einmal spektakulär. Matthias Piazza 27.05.2021, 16.58 Uhr

Der Pilatus-Flieger wird auf dem neuen Kreisel Fadenbrücke platziert. Bild: Manuela Jans-Koch (Stans, 27. Mai 2021)

Zum letzten Mal geht die PC-9 M an diesem Donnerstagnachmittag in die Luft. Allerdings nicht mit eigenem Antrieb und nur ein paar wenige Meter. Ein Kran hievt das fast zwei Tonnen schwere Propellerflugzeug der Pilatus-Werke zentimetergenau an seinen Platz, nachdem es mit einem Lastwagen von den Pilatus-Werken auf der gegenüberliegenden Seite des Flugplatzes Buochs zum Kreisel Fadenbrücke gefahren wurde. In seinem Ruhestand kommt dem auffälligen schwarz-goldigen Flieger nach 22 Jahren und fast 1500 Flügen die Ehre zu, den neusten Nidwaldner Kreisel zu schmücken.