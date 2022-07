Buochs Einbrecher entwenden tonnenweise Kupfer aus Recyclingcenter – nun will die Firma die Sicherheit erhöhen Unbekannte haben Kupfer aus dem Untergeschoss der Firma gestohlen. Die Überwachungskameras hatten sie zuvor überklebt oder verstellt. Lucien Rahm Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Etwa eine bis zwei Tonnen Kupfer seien aus ihrem Lager im Untergeschoss gestohlen worden, sagt Christian Röthlin, Leiter Recycling der Zimgroup, welche das Recyclingcenter in Buochs betreibt. In dieses seien mehrere unbekannte Täter in der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag eingebrochen. Die Kantonspolizei Nidwalden bestätigt den Vorfall in einer Mitteilung.

Dabei haben sich die Täter offenbar Zeit gelassen: Etwa von Mitternacht bis um halb vier sind sie auf dem Gelände gewesen, erzählt Röthlin. «Und sie scheinen dieses auch gut gekannt zu haben.» Entsprechend gut müsse die Vorbereitung gewesen sein.

Nach dem Wochenende ist den Mitarbeitern des Recyclingcenters dann aufgefallen, dass die Überwachungskameras nicht mehr in ihrer ursprünglichen Position sind oder überklebt wurden. Auch sei im Zaun ein Loch entdeckt worden, durch welches die Täter das Kupfer wohl zu einem Lieferwagen gebracht und dann abtransportiert hätten. Der Sachschaden belaufe sich auf rund 20’000 Franken, schätzt Röthlin.

Aussortierte Kupferkabel in einem Recyclingcenter. Archivbild: Dominik Wunderli

Kupferpreis ist gesunken

Beim erbeuteten Kupfer handelt es sich um Recyclinggut, das als Nächstes zur Weiterverarbeitung nach Deutschland geliefert worden wäre. Das meiste davon seien Kupferkabel, aber auch Dinge wie Dachrinnen werden auf diesem Weg recycelt und letztlich wieder zu reinem Kupfer umgegossen. Zwar ist der Kupferpreis in den vergangenen Wochen um rund ein Drittel gesunken und beträgt derzeit rund sieben Franken pro Kilo. Dennoch handle es sich immer noch um ein relativ wertvolles Metall, so Röthlin.

Aus entsorgten Kabeln kann einiges an Kupfer gewonnen werden. Bild: Zimgroup

Man habe gegen die unbekannte Täterschaft mittlerweile Anzeige erstattet. Einige Videoaufnahmen anderer Kameras seien verwertbar und an die Polizei übergeben worden.

«Wir werden nun noch weitere Kameras installieren, um die Sicherheit zu erhöhen»,

so Röthlin weiter. Auch solche mit einer Wärmebildfunktion, die in der Nacht Bewegungen erkennen lassen, seien eine Überlegung, ebenso wie zusätzliche Zäune.

Baustellendiebstähle kein akutes Problem

Glücklicherweise seien Vorfälle wie dieser bei ihnen aber eher selten, sagt Röthlin weiter. Ein Einbruch, bei dem auf einer Baustelle der Zimgroup eine Kasse aufgebrochen wurde, liege schon einige Jahre zurück. Auch bei anderen Nidwaldner Baufirmen scheinen Diebstähle auf Baustellen kein Problem zu sein. «Damit sind wir zum Glück nicht konfrontiert», heisst es zum Beispiel bei der Riva Bau AG in Buochs. Und auch die Clemens Christen Bau GmbH in Stans ist vom Problem nicht betroffen, wie es auf Anfrage heisst. Man schaue jeweils, dass man Kleingeräte einschliesst oder Maschinen gleich wieder zurück ins Depot bringt, wenn sie nicht mehr gebraucht werden.

Dennoch habe es auch in Nidwalden schon andere Kupferdiebstähle gegeben, wie es bei der Nidwaldner Kantonspolizei auf Anfrage heisst. In den vergangenen zehn Jahren wurden mit jenem in Buochs bislang vier solche Delikte verzeichnet, wobei sich der letzte Fall vor dem aktuellen im Jahr 2015 ereignete. Dabei gehe man von professionellen Tätern aus, denn das Planen, Durchführen und anschliessende Veräussern der Ware bringe einiges an logistischem Aufwand mit sich. Ebenso kommt es in Nidwalden hin und wieder zu Baustellendiebstählen, rund sechs- bis achtmal pro Jahr. Oft werden dabei Werkzeuge, wie beispielsweise Bohrmaschinen gestohlen – die dann wiederum für andere Einbrüche verwendet werden.

