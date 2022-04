Erlenpark Buochs: Pläne für neue Industriezone auf Flugplatz

An ihrer Versammlung am Donnerstagabend haben die Bürgerinnen und Bürger der Genossenkorporation Buochs den Pilatus Flugzeugwerken das Baurecht erteilt, damit die Firma den Bau der neuen Maintenance-Halle in Angriff nehmen kann. Die Zeit drängt insofern etwas, weil Pilatus aus der bisher dafür benutzten Ruag-Halle ausziehen muss. Das Baugesuch für die neue Halle ist noch im 3. Quartal 2022 geplant. Zuständig für die Bewilligung ist in diesem aviatischen Teil des Erlenparks das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) mit Anhörung der Gemeinde Buochs.