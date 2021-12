Nidwalden Eva Mann gewinnt Theatertext-Wettbewerb der Kulturförderstellen: Ab 2024 führt sie mit dem Theater Buochs das Stück «Vogelfrey» auf Ihr Werk über Ennetbürgen und Buochs in den 1930er-Jahren hat überzeugt. Die Autorin aus Meggen darf ihr eingereichtes Theaterstück entwickeln und erhält einen Förderbeitrag von 15'000 Franken. 14.12.2021, 11.08 Uhr

Eva Mann hat bereits bei fünf Inszenierungen des Theaters Buochs – hier «Die Schweizermacher» – Regie geführt. Bild: Romano Cuonz (Buochs,

12. Januar 2019)

Seit über 20 Jahren setzen sich die Kulturförderstellen der Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden und Zug für innovative Impulse für das hiesige Theater ein: so auch mit dem Theatertext-Wettbewerb. Der mit 15'000 Franken dotierte Preis soll einer Autorin oder einem Autor ermöglichen, ein neues Theaterstück zu entwickeln und dann in Zusammenarbeit mit einer Zentralschweizer Laienbühne aufzuführen.

Dieses Jahr hat Eva Mann aus Meggen die dreiköpfige Jury überzeugt. Das von der Regisseurin, Autorin und Schauspielerin geplante Stück «Vogelfrey» soll ab Januar 2024 von Darstellenden des Theaters Buochs aufgeführt werden. Das Werk spiele Ende der 1930er-Jahre in Buochs und Ennetbürgen. Wie das Nidwaldner Amt für Kultur mitteilt, verbinde es die historisch verbürgte Geschichte des Baus eines neuen Flugfelds auf der Allmend mit einer fiktiven Liebesgeschichte à la Romeo und Julia.

Recherchearbeit wird gelobt

Eva Mann ist Regisseurin, Autorin und Schauspielerin aus Meggen. Bild: PD

Laut Mitteilung finde der Wettbewerb in der Regel alle vier Jahre statt. Auf die Ausschreibung 2021 seien neun Gesuche eingegangen. Die Fachjury, bestehend aus Präsident Philipp Becker, Regisseur und Dozent für Schauspiel an der Zürcher Hochschule der Künste, Beatrice Fleischlin, Autorin und Performerin, und Daniel Mezger, Autor und Dozent am Schweizerischen Literaturinstitut, habe vor allem die stimmige Gesamtkonzeption des Projekts überzeugt.

Besonderes Lob erhält Eva Mann für ihre akribische Recherchearbeit, die auch Zeitzeugeninterviews und Archivbesuche miteinschliesse. «Das vorgestellte Material hat Rhythmus und Humor», hält Jurypräsident Philipp Becker in der Mitteilung fest. Die Autorin arbeite pointiert und raffiniert mit dem «Clash of Cultures», der sich beim Aufeinandertreffen zwischen den Einheimischen, einer zugezogenen österreichischen Ingenieursfamilie sowie den Militärs, Wirtschaftslobbyisten und Waffenhändlern im Umfeld des Flughafens und des sich anbahnenden Zweiten Weltkriegs ergebe.

Mann ist mit dem Theater Buochs stark verbunden

Die 39-jährige Eva Mann hat in London und in Moskau Schauspielregie studiert und seither an zahlreichen Bühnen in der Schweiz, Deutschland, England, Russland und den USA inszeniert. Zwischen den Sprach- und Theaterkulturen pendelnd, arbeitet sie mit Laienformationen ebenso wie mit professionellen Ensembles. Mit dem Theater Buochs verbinde sie dabei eine mehrjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit: Erstmals führte sie auf der dortigen Bühne 2015 bei «Don Camillo und Peppone» Regie. Darauf folgten mit «Gekauftes Glück» (2016), «Kaländer Girls» (2017), «Die Schweizermacher» (2019) und «Eyses Heidi» (2020) vier weitere Inszenierungen. Mit 10’000 Besucherinnen und Besuchern in 33 Aufführungen habe das Nidwaldner Heidi dem Buochser Theater vor zwei Jahren gar einen Besucherrekord eingebracht. (mah)