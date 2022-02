Buochs Freudentag für Nidwalden: Das sagt sein Umfeld zu Odermatts Olympia-Erfolg Der Jubel war riesig, als Skirennfahrer Marco Odermatt am frühen Sonntagmorgen Schweizer Zeit an den Olympischen Spielen den Riesenslalom gewann. Auch in Nidwalden wurde gefeiert. Sepp Odermatt Jetzt kommentieren 13.02.2022, 18.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Familie Odermatt mit Walter, Priska und Alina und ganz rechts Götti Paul Odermatt. Bild: Sepp Odermatt (Ennetbürgen, 13. Februar 2021)

Die Eltern des neuen Olympiasiegers, Priska und Walter Odermatt, hatten zusammen mit ihrer Tochter Alina das Rennen zu Hause vor dem Fernseher verfolgt. «Ehrlich gesagt, an den Sieg haben wir nicht geglaubt, weil doch im Vergleich zum Weltcup einiges anders verlief», erklärte Walter Odermatt. So seien etwa die Abstände zwischen den Toren mit 23 bis 24 Zentimetern eher klein gewesen, was für Marco nicht unbedingt ein Vorteil gewesen sei. Und trotzdem hat es gereicht! Priska Odermatt ist von den Leistungen ihres Sohnes überwältigt: «Ich bin so froh, dass alles gut aufgegangen ist. Wir sind stolz und freuen uns riesig für Marco.» Trotz des grossen Rummels der Medien mit Interviews und Terminen durch Radio- und Fernsehstationen nehmen es die beiden gelassen und geniessen das positive Ereignis.

Odermatts Familie wird von einem Fernsehteam interviewt. Bild: Sepp Odermatt (Ennetbürgen, 13. Februar 2021)

Auch Odermatts Berg-Grosi aus Hergiswil und Grossdädi Alois Murer aus Buochs sind gekommen, um den Erfolg ihres Enkels zu feiern. Bild: Sepp Odermatt (Ennetbürgen, 13. Februar 2021)

Eine besondere Ehre ist der Gewinn der Goldmedaille von Marco Odermatt auch für die Gemeinde Buochs und den ganzen Kanton Nidwalden. Gemeindepräsident Werner Zimmermann freut’s: «Wir sind riesig stolz und gratulieren dem Olympiahelden ganz herzlich.» Noch nie habe ein Nidwaldner – und schon gar nicht ein Buochser – olympisches Gold gewonnen. Man werde zu gegebener Zeit, am Ende der Skisaison, dem bodenständigen Skirennfahrer mit einem Fest die Ehre erweisen, versicherte der Buochser Gemeindepräsident.

Ehrentafel am Dorfeingang

Schon vor drei Jahren, als Marco Odermatt als Dritter auf dem Podest eines Weltcup-Rennens stand, hatte Stefan Barmettler vom «Schreinerhof» in Buochs an eine grosse Karriere des heutigen Olympiasiegers geglaubt. Beim Kreisel Faden und an der Engelbergeraa stellte er mit seinen Mitarbeitern eine grosse Ehrentafel für den sympathischen Skirenner auf. Kurz nach dem Olympiasieg traf er sich mit Thedy Christen zum Herstellen einer goldenen Medaille aus Holz. Diese montierten die beiden Skibegeisterten an die Tafel. «Uns freut es, wenn wir mit diesem Zeichen Marco und allen, die Richtung Dorf fahren, eine kleine Freude bereiten können», sagte Stefan Barmettler. Und wer weiss, ob der Schreiner und Musiker Thedy Christen für sein Idol schon bald eine lüpfige Olympia-Melodie komponieren wird?

Stefan Barmettler vom «Schreinerhof» hat mit seinem Team eine kreative Ehrentafel für den Olympiasieger gebaut. Bild: Sepp Odermatt (Ennetbürgen, 13. Februar 2021)

Spontane Feier am Sonntagabend

Paul Odermatt aus Hergiswil ist der Götti von Marco und gleichzeitig Präsident des Fanklubs. Der 51-Jährige kann es immer noch kaum glauben: «Es ist grossartig, einfach sensationell, wie Marco den Druck, der auf ihm lastete, ablegen konnte.» Das Ausscheiden an den letzten Weltmeisterschaften hätte vielleicht schon noch Spuren hinterlassen; aber wie der frischgebackene Olympiasieger das weggesteckt habe, sei bewundernswert. Auf die Frage, ob denn der Fanklub von Odi schon ein grosses Fest organisiert habe, antwortete Paul Odermatt ganz gelassen: «Wir haben bewusst nichts organisiert und werden spontan feiern, grad so, wie es kommt.» Am frühen Sonntagabend traf sich dann tatsächlich die Fangemeinde im Restaurant Nidair in Ennetbürgen. Grosseltern und Eltern, seine Schwester, Freunde, Kolleginnen und Kollegen, Sponsoren und Fans waren gekommen, um ihren Helden aus dem fernen China zu feiern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen