Buochs: Das waren die Schweizer Meisterschaften im Rhönrad

Buochs Hals über Kopf: Das waren die Schweizer Meisterschaften im Rhönrad Rhönrad gehört zu den wenig bekannten Sportarten. An den Schweizer Meisterschaften in Buochs wird heftig am Rad gedreht. Theres Bühlmann Jetzt kommentieren 11.04.2022, 15.28 Uhr

Rhönrad? Rhönrad. Ein Rad, kein gewöhnliches. Eines mit zwei gleich grossen, Kunststoff überzogenen Stahlreifen, die mit sechs Sprossen verbunden sind, zwei einfache, zwei mit Griffen für die Hände und zwei mit Brettern zum draufstehen. Schwer und gross sind sie, diese Räder, zwischen 40 und 60 Kilo und mit einem Durchmesser von 130 bis 245 cm. Rhönrad ist eine Randsportart, in unseren Breitengraden auch nicht sehr präsent, nur der STV Buochs und der Satus Baar haben entsprechende Riegen. Dabei hat Rhönrad einiges zu bieten: Dynamik, Eleganz, Körperbeherrschung, Kraft, Akrobatik, Beweglichkeit. Das Rad ist ständig in Bewegung, entwickelt so eine Eigendynamik, die es zu beherrschen und zu nutzen gilt. Mut braucht es, denn da geht es drunter und drüber, Hals über Kopf.

In der Sporthalle Breiti trafen sich die besten Rhönrad-Athletinnen der Schweiz. Bild: Pius Amrein (Buochs, 10. April 2022) Dynamik, Eleganz, Körperbeherrschung, Kraft, Akrobatik, Beweglichkeit: Die Schweizer Meisterschaften im Rhönrad in Buochs. Bild: Pius Amrein (Buochs, 10. April 2022) Die Jury bewertet die akrobatischen Einlagen. Bild: Pius Amrein (Buochs, 10. April 2022) Kopfüber: Auch das gehört zum Rhönrad-Sport. Bild: Pius Amrein (buochs, 10. April 2022) / Luzerner Zeitung Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer bestaunten die Wettkämpfe. Bild: Pius Amrein (Buochs, 10. April 2022) DIe Athletinnen zeigen ihr Können zu passender Musik. Bild: Pius Amrein (Buochs, 10. April 2022) Geturnt wird auf einem speziellen Parkett. Bild: Pius Amrein (Buochs, 10. April 2022)

Was ein Rhönrad alles hergibt, war an den Schweizer Meisterschaften am Sonntag in Buochs zu bestaunen. Rund 45 Aktive machten mit, die Frauen bildeten die Mehrheit. Es ging also rund in der Breitli-Halle, oder anders formuliert: Es wurde heftig am Rad gedreht. Für den reibungslosen Ablauf sorgten das OK unter Präsident Dominik Schawalder und rund 80 Helferinnen und Helfer.

«Tief durchatmen, Arme strecken und Kopf hoch»

Schon vor dem Wettkampf waren die Turnerinnen in der Garderobe und auf der Tribüne in ihrem Element, da wurden die Haare kunstvoll zu Zöpfen geflochten oder hochgesteckt. Dann galt es, den Körper auf Betriebstemperatur zu bringen und die letzten Anweisungen der Trainer entgegenzunehmen. «Tief durchatmen, Arme strecken und Kopf hoch.» Zehn Minuten vor dem Start, ein Schluck aus der Flasche, Trainingsanzug ausziehen und bereit machen. Auf den gut besetzten Tribünen drückten Mamis und Papis, Schwestern und Brüder und Omas und Opas die Daumen.

Den Auftakt machten die Disziplinen Sprung und Spirale. Mucksmäuschenstill war es während der Darbietungen, nichts störte die Konzentration der Akteure. Beim Sprung wird das Rad in Bewegung gesetzt, die Turnerin oder der Turner springt mit Anlauf auf das Gerät. Auf dem höchsten Punkt folgt ein Sprung auf die Matte: Strecksprung oder Salti vor- und rückwärts, gehockt, gestreckt, gebückt, mit und ohne Drehungen. Viel Körperbeherrschung setzt die Kategorie Spirale voraus, denn das Rad bewegt sich nur auf einem Reifen im Kreis, hat dabei Neigungswinkeln von 60 und 30 Grad. Es wird auf einem speziellen Boden geturnt, der aus Parkett besteht. Beim Geradeturnen mit und ohne Musik rollt das Rad auf beiden Reifen, es werden verschiedene Elemente im sich drehenden Rad oder ausserhalb auf den Reifen geturnt. Attraktiv ist auch das Paarturnen, mit zwei Turnenden in einem Rad.

Buochser Rhönradriege mit Warteliste

Das Publikum staunte über die Kreativität. «Ich bin überrascht, was diese Turnerinnen und Turner alles können», sagte eine Zuschauerin. Auch bei den Turnenden sah man glückliche Gesichter. Die eine oder andere benötigte ein wenig Trost, wenn es nicht so lief, wie es laufen sollte, oder Nervosität überhandnahm.

Die Riege des STV Buochs zählt rund 35 Turnende, trainiert wird zwei- bis dreimal in der Woche. «Wir haben eine lange Warteliste», sagt Trainerin Ramona Suter, die an den Schweizer Meisterschaften die Wettkampfleitung innehatte.

«Was die Hallen betrifft, sind unsere Platzverhältnisse begrenzt, dies gilt auch für die Anzahl der Räder. Zudem verlangt diese Sportart eine intensive Betreuung.»

Suter ist auf der Suche nach einer zusätzlichen Trainingsmöglichkeit, einer Halle oder einem entsprechenden Raum. «Die Räder werden mitgenommen, und der Parkettboden wird, wenn nötig, von uns verlegt.»

Beim Wettkampf dabei war auch die 14-jährige Patricia Amstutz vom STV Buochs. Die Schülerin aus Ennetbürgen frönte einst dem Kunstturnen und betreibt seit drei Jahren Rhönrad, bestritt an der SM die Bereiche Geradeturnen und Sprung und reiste mit einer Silber- und einer Bronzemedaille nach Hause. Sie hat den Traum, einmal an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen. Auch ihre Teamkollegin Katharina Raderbauer stand als Gewinnerin einer silbernen Auszeichnung auf dem Podest.

Rhönrad kommt auch im Vereinswettkampf zum Einsatz, in einer Gruppe mit mehreren Rädern und Turnenden. Oder an der Gymnaestrada, dem Weltturnfest. Wenn dann mehrere Räder zusammen in der Gruppe agieren, untermalt mit der passenden Musik und gepaart mit Lichteffekten, ist das schon äusserst beeindruckend.

