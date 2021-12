Buochs/Hergiswil Zwei Unfälle auf der A2: Zwei Lenker verlieren die Kontrolle über ihre Fahrzeuge Am Donnerstagnachmittag sind bei der Ausfahrt Buochs zwei Lieferwagen kollidiert, wobei sich eine Person leicht verletzte. Um 19 Uhr ist ein Auto in Hergiswil in die Fahrbahneinrichtung gefahren. 03.12.2021, 11.51 Uhr

Am Donnerstag, 2. Dezember, kam es auf der A2 gleich zu zwei Verkehrsunfällen mit beträchtlichen Sachschaden: Kurz nach 16 Uhr kollidierten zwei Lieferwagen, die beide in Richtung Luzern unterwegs waren. Ein Fahrer war auf der Überholspur unterwegs und verlor kurz vor der Ausfahrt Buochs die Kontrolle über sein Fahrzeug, woraufhin er mit einem anderen Lieferwagen und dann mit der Mittelleitplanke kollidierte. Wie die Kantonspolizei mitteilt, sei das Fahrzeug auf dem Überholstreifen der Gegenfahrbahn zu stehen gekommen. Stark verletzt wurde dabei niemand, eine Person wurde zwar ins Spital gebracht, konnte es aber am gleichen Tag wieder verlassen, so die Polizei. Die Gründe für das Abkommen von der Fahrbahn seien noch unklar.