Sanierung Schiessplatz Ebnet: Nun startet der erste Wettkampf

Buochs Jetzt wird der sanierte Ebnetschiessplatz auf die Probe gestellt Dank neuen Kugelfängen kann in Buochs nun wieder geschossen werden: Am 23. August findet das alljährliche Ebnetschiessen statt. 18.08.2021, 16.40 Uhr

Zum 63. Mal organisieren die Buochser Schützen das Ebnetschiessen. Bild: PD

Endlich ist es so weit: Die Bauarbeiten im Zielhang des Ebnetschiessens wurden vor kurzem abgeschlossen und werden am kommenden Wochenende im Rahmen des 63. Ebetschiessens zum ersten Mal auf die Probe gestellt. Im vergangenen Jahr wurden im Zielhang fest verbaute künstliche Kugelfänge installiert, die die anfallenden Projektilresten auffangen und vor der Umweltbelastung schützen.

Mit dem Bau des künstlichen Kugelfangs wurde somit der erste Teil der vom Bund angeordneten Sanierungsmassnahmen von Schiessanlagen umgesetzt. In den nächsten zwei Jahren ist dann der zweite Teil der Sanierung geplant, welcher die Entfernung des bleibelasteten früheren Zielhanges vorsieht.

Auch Nicht-Schützen sind willkommen

Wie bereits letztes Jahr, wird das Ebnetschiessen dieses Jahr das einzige 100-Meter-Schiessen sein, das offiziell durchgeführt wird. Vom Freitag 20. bis Sonntag 23. August laden die Buochser Schützen zum 100-Meter-Schiessen auf der Liegenschaft Eben in Buochs ein. Seit über 60 Jahren findet das Ebnetschiessen traditionell am Wochenende nach Mitte August statt. Geschossen wird auf die vom Überfallschiessen bekannte «Überfallscheibe». Schützinnen und Schützen kämpfen jedes Jahr um die meisten Mouchen-Dreier und somit um den Ebnet-Bratchäs oder den Gruppenwanderpreis.

An diesem Schiessanlass ist jede und jeder herzlich willkommen. Für «Nicht-Schützen» und solche, die es einfach mal versuchen möchten, stehen genügend Sportgeräte zur Verfügung und ausgebildetes Aufsichtspersonal ist zur Hilfe vor Ort.

Wer nach dem Schiessen Durst oder Hunger verspürt, kann sich im wetterfesten Festzelt mit Köstlichkeiten vom Grill oder einem feinen Bratchchäs stärken und auf der Aussichtsterrasse am Buochserberg die Aussicht geniessen.

Neben dem Ebnetschiessen ist gleichzeitig aber noch eine zweite Veranstaltung geplant: In Coronazeiten bietet das Sommerturnier auf dem Ebnet eine der einzigen Möglichkeiten, sich beim traditionellen «Kaiserspiel» zu messen. Das Turnier startet im Anschluss an den 1. Schiesstag am Freitag um 19:30 Uhr. Die Hälfte der Teilnehmer wird an dieser Veranstaltung ebenfalls mit dem Ebnet-Bratchäs belohnt. (mah)