Buochs Kanuten lassen ihre Muskeln spielen – und ziehen Nathalie Gröbli auf Wasserskis Am Samstag-Nachmittag schafften es zwei Kanuteams, die Skifahrerin Nathalie Gröbli auf Skiern übers Wasser zu ziehen. Christoph Näpflin 01.08.2022, 10.21 Uhr

Am Samstag-Nachmittag staunten die vielen Schaulustigen in der Buochser Bucht nicht schlecht. Allein durch ihre Muskelkraft schafften es zwei Teams mit je zehn Personen in ihrem Kanu die Emmetter Skifahrerin Nathalie Gröbli auf ihren Wasserskiern über das Wasser zu ziehen. Kurz nach dem Mittag machten sich 10 Mitglieder vom Skiclub Klewenalp-Stockhütte und genau gleich viele Mitglieder vom Kanuclub Buochs unter der Leitung der Spitzen-Kanutin Hannah Müller aus Buochs ans Werk. Sie probten vor den Augen der zahlreichen Zuschauer in der Buochser Seebucht möglichst schnell für diese Sommer-Challenge zu sein.

Nathalie Gröbli vor dem Start. Bild: Reto Wyss/PD (Buochs, 30. Juli 2022)

«Das ist unmöglich» meinten die einen der Schaulustigen an Land, «das schaffen sie spielend» waren andere überzeugt. Seit dem vergangenen Donnerstag konnte gewettet werden, ob die Ruderer es schaffen, Nathalie Gröbli auf Skiern übers Wasser mehr als 10 Sekunden lang zu ziehen oder nicht. «In der kurzen Zeit haben eine Vielzahl von Personen online abgestimmt. Dabei waren mehr als die Hälfte davon überzeugt, dass die Ruderer es schaffen werden» verriet Karin Gaiser Aschwanden vom Verein Tourismusregion Klewenalp-Vierwaldstättersee.

Die Sommer-Ski-Challenge ist geglückt. Es wird gepaddelt, was das Zeug hält und Nathalie Gröbli geitet elegant über den ruhigen See. Bild: André A. Niederberger (Buochs, 30. Juli 2022)

Eine grosse Euphorie und eine tolle Rennstimmung

Um 15.00 Uhr war es dann soweit. Die Emmetter Skirennfahrerin Nathalie Gröbli schnallt sich die Wasserskier an und die Leute in den beiden Kanus legten sich gemeinsam in die Riemen. Der Start der Wasserskifahrerin erfolgt beim ersten Versuch von einer Rampe am Buochser Quai. Unter tosendem Applaus der zahlreichen Schaulustigen an Land schafften es die beiden Kanus tatsächlich über eine Zeitspanne von über 20 Sekunden, Nathalie Gröbli auf ihren Wasserskiern über den See zu ziehen. Die Stimmung kochte dann fast über, als die beiden Kanus es im Anschluss sogar gemeinsam schafften, Nathalie Gröbli aus dem Wasser hochzuziehen und ebenfalls über das Wasser zu ziehen. «Eine so tolle Stimmung und riesige Freude über die geglückte Challenge bei allen Beteiligten und Schaulustigen habe ich schon lange nicht mehr erlebt» freute sich Reto Wyss vom Verein Tourismusregion Klewenalp-Vierwaldstättersee über den sehr gelungenen Anlass.

Riesenfreude bei den beiden Kanuteams nach der erfolgreichen Challenge in der Buochser Seebucht. Bild: Reto Wyss/PD (Buochs, 30. Jui 2022)