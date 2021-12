Buochs Neueröffnung des Einkaufszentrum Nähseydi: «Jetzt komme ich mit dem ‹Schesewagen› besser durch» Rund zwei Jahre dauerten die Bauarbeiten bei der Nähseydi in Buochs. Jetzt wurde das erweiterte Einkaufszentrum neu eröffnet. Ein Augenschein vor Ort. Zéline Odermatt Jetzt kommentieren 02.12.2021, 17.00 Uhr

Der neue Eingang des Coop Supermarkts im Innenbereich. Bild: Manuela Jans-Koch (Buochs, 2. Dezember 2021) Die Neueröffnung der Nähseydi am 2. Dezember 2021. Bild: Manuela Jans-Koch (Buochs, 2.12.2021) Das Team rund um Geschäftsführerin Monika Beeler-Immoos im modernisierten Coop: «Wir möchten uns für das Verständnis all unserer treuen Kundinnen und Kunden während der Umbauzeit bedanken. Nun freuen wir uns darauf, sie alle in unserem modernisierten Supermarkt begrüssen zu dürfen.» Bild: Manuela Jans-Koch (Buochs, 2. Dezember 2021) Letzte Arbeiten beim Innenausbau. Ein neuer breiter Gang führt an allen Geschäften vorbei. Bild: Manuela Jans-Koch (Buochs, 2. Dezember 2021) Das neue Café s'Töpfli von der Bäckerei Christen. Bild: Manuela Jans-Koch (Buochs, 2. Dezember 2021) Café s'Töpfli Bild: Manuela Jans-Koch (Buochs, 2. Dezember .2021) Liebe zum Detail im Café s’Töpfli. Bild: Manuela Jans-Koch (Buochs, 2. Dezember 2021) Hier entsteht bis zum Frühjahr ein Aussensitzplatz mit Bäumen. Bild: Manuela Jans-Koch (Buochs, 2. Dezember 2021) Die Baustelle beim Coop Nähseydi Ende 2019. Bild: Corinne Glanzmann (Buochs, 05. November 2019) Vor den Bauarbeiten: Eingang zur ehemaligen Fabrikhalle 1. Bild: PD /Toni Odermatt (März 2018) So sahen die alten Fabrikgebäude aus. Hier befand sich früher eine Seidenfabrik. Bild: PD /Toni Odermatt (März 2018) In die Wand integriertes Logo der Gütermann Nähseiden Fabrik. Bild: PD /Toni Odermatt (März 2018) Die Firma Gütermann & Cie stellte bis zur Betriebsaufgabe 1980 Nähseide her. Bild: PD /Toni Odermatt (März 2018) Auf der rechten Seite befand sich früher das Brockenhaus. Bild: Corinne Glanzmann (13. März 2012) Der ehemalige Eingang des Coop in Buochs. Bild: Corinne Glanzmann (13. März 2012) Der Coop mit dem alten Logo wurde im November 1999 eröffnet. Christoph Niederberger (18. November 1999)

Eine ältere Frau kommt die Treppe aus der Tiefgarage hoch und schaut sich um. «Ich muss zuerst die Orientierung finden», sagt Liliane Schläppi zu ihrem Einkaufsgefährten Gerhard Odermatt. Sie sind im erneuerten Einkaufszentrum Nähseydi in Buochs unterwegs. Den beiden Beckenriedern gefallen die neuen Läden und der vergrösserte Coop. «Mir fehlen einfach noch die Tafeln oberhalb der Regale, weil der Laden ja jetzt noch grösser ist», so Liliane Schläppi. Odermatt findet besonders die Tiefgarage praktisch, vor allem an einem regnerischen Tag wie heute. Neu haben dort ein Drittel mehr Autos Platz, insgesamt sind es rund 270 Parkplätze.

Der Coop ist um über 800 Quadratmeter vergrössert worden. Da braucht es tatsächlich etwas Zeit, bis man sich wieder zurechtfindet. Ein älteres Ehepaar aus Buochs kommt regelmässig hier einkaufen. Ihnen ist der Laden nun zu gross. Es seien zu viele ähnliche Produkte in den Regalen. «So eine Auswahl brauchen wir gar nicht», meint der Ehemann. Seine Frau freut sich hingegen über die vielen Bioprodukte und sagt, dass das Personal sehr freundlich und hilfsbereit sei.

Nidwaldner Kantonalbank zügelt im Januar

Coop sagt zur Vergrösserung des Ladens auf Anfrage: «Der stationäre Handel ist und bleibt enorm wichtig. Daher werden wir auch weiterhin und langfristig in attraktive Standorte investieren, so auch in Buochs. Wir legen den Fokus auf das Handwerk, so werden beispielsweise unter anderem Würste und frische Brote direkt in der Verkaufsstelle produziert.»

Auch wurde der Kassenbereich umgestaltet: Neben vier bedienten Kassen gibt es neu sechs Self-Check-out-Kassen und das Self-Scanning-System Passabene. Neben den Kassen befindet sich neu auch die Recyclingstation am hinteren Ende des Gebäudes, was eine Einkäuferin bemängelt. Der Platz am Eingang sei praktischer gewesen.

Angebote zur Eröffnung Bis Samstag, 4. Dezember, profitieren Kundinnen und Kunden von zehnfachen Superpunkten und Spezialangeboten. Am Samstag gibt es ausserdem ein Karussell, einen Marroni- sowie ein Glühweinstand. Zudem dürfen sich Kinder am Samstag auf den Besuch des Samichlaus freuen, der eine Überraschung für sie dabei hat (so lange Vorrat). (zfo)

In der Mitte des Erweiterungsbaus führt neu ein breiter Zugang zu den Geschäften, die nun alle auf einen Blick ersichtlich sind. Die warme Decke aus Holz und die neue Beleuchtung wirken einladend. Neben Coop sind auch die Viva Drogerie, Fust, das Café s'Töpfli des Christen Beck und die Nidwaldner Kantonalbank im Gebäude beheimatet. Die Kantonalbank zieht am 4. Januar ein. Zwei der Verkaufsflächen stehen momentan noch leer.

Der Kassenbereich im erweiterten Coop. Bild: Manuela Jans-Koch (Buochs, 2. Dezember 2021)

Die Ladenvielfalt schätzt die 35-jährige Martina Kündig aus Ennetbürgen. «Einzig ein Ottos wäre noch toll», sagt sie lachend. Die räumlich grosszügigere Gestaltung der Läden gefallen ihr gut: «Jetzt komme ich mit dem ‹Schesewagen› besser durch die Regale.» Und es sei alles übersichtlicher gestaltet als vorher.

Bau ist Interpretation der ursprünglichen Fabrikhallen

Der neue Erweiterungsbau des Einkaufszentrums ist ein teilweiser Ersatz der ehemaligen Seidenfabrik Gütermann, wie das Architekturbüro Odermatt&Waser erläutert. «Die neue Fassadenstruktur und Farbe sind eine Interpretation der ursprünglichen Backsteinfassaden», so das Nidwaldner Architekturbüro. Durch die Verschiebung eines Grossteils der Parkierung ins Untergeschoss gibt es draussen nun mehr Platz zum Verweilen. Die verbleibende Aussenfläche wird noch mit Bäumen und Sitzgelegenheiten ergänzt.

Begonnen hat man mit dem An- und Umbau vor rund zwei Jahren. Anfang September konnten die Gewerbeflächen an die Mieter übergeben werden und mit den jeweiligen Ladenausbauten gestartet werden. Mit dem kommenden Wochenende ist das Einkaufszentrum offiziell eröffnet.

Die Geschichte der Nähseydi: Von der Fabrikhalle zum modernen Einkaufszentrum 19. Jahrhundert: Das erste Industriequartier befand sich jenseits der Aa. Die dort 1839 angesiedelte Seidenspinnerei und -kämmerei beschäftigte im vorletzten Jahrhundert zeitweise über 200 Arbeiter. Die Wirtschaftskrise in den 1870er-Jahren traf die Seidenfabrik hart: Der Betrieb war nicht mehr rentabel, von 1876 bis 1884 standen die Seidenspinnerei und die angegliederte Gewehrlauffabrik still.

1920: Nach mehreren Besitzerwechseln erwarb 1920 Rudolf Gütermann die Fabrik auf dem Areal Nähseydi. Die Firma Gütermann & Cie stellte bis zur Betriebsaufgabe 1980 Nähseide her.

1999 wurde auf dem Areal von Coop das Einkaufszentrum Nähseydi eröffnet.

