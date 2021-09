Autounfall in Buochs: Nidwaldner Polizei sucht Zeugen

Buochs Nidwaldner Polizei sucht Zeugen, nachdem ein Auto mit Strassenleuchte kollidiert ist Beim Kreisel Mühlematt fuhr am Dienstagmorgen ein Autofahrer in einen Kandelaber, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. 01.09.2021, 11.34 Uhr

Am Dienstag, 31. August, um ungefähr 11 Uhr morgens, fuhr ein SUV in Buochs beim Kreisel Mühlematt in eine Strassenlaterne. Dabei entstand ein beträchtlicher Sachschaden, um welchen sich der Lenker aber nicht kümmerte.