Jodlerklub Heimelig Buochs: Norbert Troxler ist neuer Präsident

Buochs Norbert Troxler ist neuer Präsident des Jodlerklubs Heimelig – zumindest vorübergehend Während die Jubiläumsanlässe im vergangenen Jahr der Pandemie zum Opfer fielen, durfte der Jodlerklub Heimelig aus Buochs wenigstens seine 91. Generalversammlung abhalten. Im Zentrum der GV stand der Wechsel im Präsidium und die Ehrung zweier langjähriger Mitglieder. 24.06.2021, 19.48 Uhr

«Niene isch Chiubi und niene isch Tanz, derheime ums Huis ume versuired me ganz.» Der Ausschnitt des Gedichts «Längwiiligi Zitte» von Lina Wisler-Beck aus dem Jahr 1920 (während der Spanischen Grippe) ist auch heute wieder aktuell. So nahm das Jubiläumsjahr 2020 des Jodlerklubs Heimelig Buochs coronabedingt einen ganz anderen Verlauf als geplant. Kein Jahreskonzert, kein Lotto-Match, kein Eidg. Jodlerfest, auch kein Jubiläumsanlass in der Pfarrkirche und auch das geplante Unterwaldner Naturjodelkonzert im August 2021 wurde abgesagt.