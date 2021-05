Buochs Ein Pilatus-Flieger landet auf dem neusten Nidwaldner Kreisel Die Erschliessung zum Flugplatz mit neuer Fadenbrücke und Kreisel ist vollendet. Beim letzten Arbeitsschritt wurde es noch einmal spektakulär. Matthias Piazza 27.05.2021, 16.58 Uhr

Zum letzten Mal geht die PC-9 M an diesem Donnerstagnachmittag in die Luft. Allerdings nicht mit eigenem Antrieb und nur ein paar wenige Meter. Ein Kran hievt das fast zwei Tonnen schwere Propellerflugzeug der Pilatus-Werke zentimetergenau an seinen Platz.