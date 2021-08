Buochs Töffunfall fordert drei Verletzte Beim Autobahnanschluss Hobiel kam es zu einer Kollision zwischen einem Töff und einem Auto. Unter den Verletzten ist der zwölfjährige Beifahrer des Motorradlenkers. 19.08.2021, 12.08 Uhr

Eine Töfffahrerin war mit ihrem zwölfjährigen Sohn als Beifahrer am Mittwoch in Buochs auf der Beckenriederstrasse in Richtung Beckenried unterwegs. Laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Nidwalden bog im Bereich Hobiel ein entgegenkommendes Auto in Richtung Autobahnanschluss ab. Auf der Verzweigung kam es dabei zu einer Kollision, bei welcher der Töff zu Fall kam.