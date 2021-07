Kinospektakel: Hartgesottene Fans lassen sich nicht abschrecken

Buochs/Ennetbürgen Hartgesottene Filmfans lassen sich nicht abschrecken Auch bei der 25. Ausgabe des Kinospektakels in Buochs-Ennetbürgen genossen die Leute wieder Filme im Strandbad Buochs-Ennetbürgen – wenn auch meist ohne richtiges Open-Air-Wetter. Matthias Piazza 12.07.2021, 18.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das kühle Wetter hält diese Besucher nicht vom Kinoerlebnis unter freiem Himmel ab. Bild: Urs Hanhart (Ennetbürgen, 9. Juli 2021)

Ein schöner Sommerabend im Juli fühlt sich anders an. Der Himmel ist bedeckt, ohne Jacke friert man. Das dämpft offenbar die Lust aufs Kinoerlebnis unter freiem Himmel. Der Platz vor der 170 Quadratmeter grossen Leinwand beim Kinospektakel in der Badi Buochs-Ennetbürgen ist gegen 21 Uhr, gut eine halbe Stunde vor Filmbeginn, noch fast leer. Das ändert sich aber. Nach und nach treffen die Kinobesucher ein, im Schlepptau ihre Liegestühle und sonstigen selbstgebrachten bequemen Sitzgelegenheiten.

Eine davon, die es sich im Liegestuhl gemütlich gemacht hat, dem Wetter entsprechend mit warmer Kleidung, ist Denise Odermatt. «Den Film unter freiem Himmel im Liegestuhl zu geniessen, macht für mich das gewisse Etwas des Kinospektakels aus und hebt es von normalen Kinos ab», meint die 27-jährige Ennetbürgerin. Sie sei seit Jahren eine treue Kinospektakel-Besucherin, fast bei jedem Wetter. «Selbst der Regen an der letztjährigen Aufführung konnte die super Stimmung nicht vermiesen.» Sogar Luzerner, die ihr eigenes Open-Air-Kino am Vierwaldstättersee haben (dieses startet am Mittwoch), lockt es für das spezielle Kinoerlebnis nach Nidwalden, wie ihre Kollegin Lara Marchetti aus Luzern beweist. Wenn man sich seinen Sitzplatz selber aussuchen könne, sei dies gemütlicher, sagt sie.

Sara Marchetti (links) und Denise Odermatt haben es sich – dem Wetter angemessen – gemütlich gemacht. Bild: Urs Hanhart (Ennetbürgen, 9. Juli 2021)

Für Ursula und Christof Tofaute beginnt das Kinoerlebnis schon vor dem Film, wenn es noch hell ist. «Wir geniessen am schönsten Platz zwischen Buochs und Ennetbürgen das Panorama mit Blick bis in die Urner Alpen, die Stimmung und das Angebot des Restaurants», schwärmt die 57-jährige Ennetbürgerin. Zusammen mit den anderen rund 100 Besuchern schaut sich das Paar an diesem Freitagabend den Schweizer Film «Eden für jeden – jedem siis Gärtli» an. «Das Thema interessiert uns. Das Zwischenmenschliche, das sich in Schrebergärten abspielen kann, ist höchst amüsant», meint Ursula Tofaute zur Filmauswahl.

Wetter hält viele vom Open-Air-Kino ab

Toni Odermatt, OK-Präsident des Kinospektakels. Bild: Urs Hanhart (Ennetbürgen, 9. Juli 2021)

Auch wenn eingefleischte Fans des Kinospektakels dem Wetter trotzen: Der bisher kühle und regnerische Sommer drückte auf die Besucherzahlen. Der OK-Präsident und Ennetbürger Gemeinderat Toni Odermatt zieht eine durchzogene Zwischenbilanz nach gut der Hälfte der Aufführungstage. «Das schlechte Wetter hält viele Leute von einem Kinobesuch ab.» So sei die vom Bund erlaubte Zahl von 1000 Besuchern an keinem Abend erreicht worden. Er spricht von durchschnittlich rund 100 Besuchern. Trotz coronabedingter Einschränkungen, die sich bereits zum zweiten Jahr zu den meteorologischen Unsicherheiten gesellten, sei ein Ausfall des Anlasses nie zur Diskussion gestanden. «Das Kinospektakel als einziges Open-Air-Kino in Nidwalden gehört seit 25 Jahren zu Buochs und Ennetbürgen. Das wollen wir den Leuten weiterhin anbieten. Dafür tragen die beiden Gemeinden gerne ein allfälliges Defizit», hält er fest.

Wer noch auf den Kino-Open-Air-Geschmack kommt, hat diesen Sommer noch viermal Gelegenheit, in Ennetbürgen einen Film zu sehen. Am Mittwoch steht «Die fruchtbaren Jahre sind vorbei» auf dem Programm, tags darauf «The Gentlemen». «The Father» läuft am Freitag. Und beschlossen wird der diesjährige Kinospektakel-Sommer am Samstag mit «Bohemian Rhapsody».

Hinweis: Filmbeginn ist jeweils um etwa 21.30 Uhr, der Eintritt kostet 17 Franken (keine Abendkasse, Tickets kann man online buchen). Tickets, Programm und weitere Infos: www.kinospektakel.ch.