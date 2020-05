Buochser Schwingfest findet erst 2022 statt 2021 wird zuerst das verschobene Innerschweizer Schwing- und Älplerfest in Ibach ausgetragen. 02.05.2020, 10.33 Uhr

Innerschweizer Schwing und Älplerfest ISAF 2017 in Alpnach. Bild: Izedin Arnautovic (Alpnach 2. Juli 2017)

(pd) Am 30. April informierte das OK des diesjährigen Innerschweizer Schwing- und Älplerfest ISAF in Ibach (SZ), dass aufgrund der COVID-19 Pandemie die Austragung des Grossanlasses um ein Jahr auf den 4. Juli 2021 verschoben wird.