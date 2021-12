Buochserhorn «Eine Falle für Tier und Mensch»: Wanderer ärgern sich über Stacheldraht am Wegrand Empörte Wanderer meldeten unserer Zeitung das Herumliegen von Stacheldraht auf dem Buochserhorn. Dabei handle es sich laut Experten nicht um einen Einzelfall. Eine Gefahr für Tiere entstehe dadurch aber nur bedingt. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 04.12.2021, 05.00 Uhr

«Haufenweise gefährlicher und lästiger Stacheldraht unmittelbar neben dem Wanderweg.» Darüber störten sich besorgte Wanderer, die sich neulich auf einer Wanderung von Niederrickenbach auf das Buochserhorn befanden. Der Stacheldraht, den sie im Bereich der Oberen Ochsenweid vorfanden, hob sich an einigen Stellen vom Boden ab und könne so laut den Wanderern «leicht zu einer Falle für Tier und Mensch werden».

Ab diesem Stacheldraht am Wegrand auf dem Buochserhorn störten sich die Wanderer. Bild: zvg

Dass die Älpler die Zäune in den Alpgebieten den Winter über auf den Boden legen, sei nichts Neues, sagt Rudolf Günter, Vorsteher des Amtes für Wald und Energie im Kanton Nidwalden, dem die Fachstelle Wanderwege angegliedert ist. «Dass man die Zäune ablegt, ist richtig», sagt Günter. «Denn wenn man die Zäune den Winter über stehen lässt, besteht die Gefahr, dass sie durch Schneerutsche weggetragen werden und im Frühling nicht mehr da sind, wo sie wieder aufgestellt werden müssen.» Auch für die Wildtiere seien die Stacheldrähte unter dem Schnee liegend ein kleineres Übel, als wenn sie aufgestellt sind. In der Nähe von Wanderwegen müsse man damit aber aufpassen:

Rudolf Günter von der Fachstelle Wanderwege Nidwalden. Bild: Eveline Beerkircher (Dallenwil,

21. März 2019)

«Die Wanderer haben das Recht, dass sie die signalisierten Wanderwege ohne Gefahren oder Hindernisse begehen können.»

Wenn die Situation für Wanderer gefährlich sei, müsste die Gemeinde, in diesem Fall Oberdorf, den Wanderweg sperren oder eine Umleitung signalisieren. Eine Sperrung sei in diesem Fall aber laut Günter nicht verhältnismässig. «Zwar ist eine gewisse Toleranz von den Wandern zu erwarten», findet Günter. «Trotzdem müssen die Älpler ihre Zäune im Winter wandergerecht deponieren, sprich, die Drähte und Zaunpfähle nicht über längere Strecken ins Wanderwegtrassee legen.» Für Günter ist klar, dass die Älpler möglichst alle Arbeiten am Ende der Alpsaison erledigt haben wollen, bevor sie ins Tal zurückkehren. Doch während die Alpsaison im September zu Ende gehe, könne die Wandersaison noch länger andauern. In dieser Zeit könne es zu solchen Konflikten kommen. Gross sei das Problem aber nicht: «Es sind mir bisher keine Reklamationen zu Ohren gekommen.»

Stacheldraht stellt nur bedingt eine Gefahr für Tiere dar

Doch ist der Einsatz von Stacheldraht überhaupt erlaubt? Der stellvertretende Kantonstierarzt der Urkantone, Marco Gut, klärt auf:

Marco Gut, stellvertretender Kantonstierarzt der Urkantone. Bild: PD

«Laut Tierschutzgesetz ist der Einsatz von Stacheldraht in der Landwirtschaft nur bei Pferden, Eseln, Lamas und Alpakas verboten.»

Wenn ein Bauer aber in einer Weide, auf der sich Tiere befinden, Stacheldraht herumliegen lässt, würde laut Gut der Tierschutz einschreiten. Er müsste diesen dann entfernen, da er eine Gefahr für die Tiere darstelle. Für Wildtiere gebe es keine solchen expliziten Bestimmungen. Grundsätzlich gelte jedoch: «Material, das nicht gebraucht wird, soll weggeräumt werden.»

«Ein Gesetz, wonach alle Zäune weggeräumt werden müssen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, gibt es leider tatsächlich nicht», sagt Fabian Bieri, Abteilungsleiter für Jagd und Fischerei im Kanton Nidwalden. Bieri weiss, dass ein solches Gesetz einen grossen Aufwand für die Älpler bedeuten würde. Trotzdem sagt er:

Fabian Bieri, Abteilungsleiter für Jagd und Fischerei Nidwalden. Bild: Anian Heierli (Beckenried, 30. März 2021)

«Ein solches Gesetz zum Schutz der Wildtiere wäre schon wünschenswert.»

Dabei geht es Bieri aber nicht in erster Linie um den Stacheldraht. Denn an diesem können sich die Tiere zwar verletzen, es besteht aber praktisch keine Gefahr, dass die Tiere sich darin verfangen. «Schlimmer sind die Elektronetze, sogenannte Flexinetze», sagt Bieri. «Es kommt immer wieder vor, dass sich Wildtiere in Flexinetzen, die oft bei Schafweiden zum Einsatz kommen, verfangen und so verenden.» Ärgerlich sei es vor allem dann, wenn die Netze gar nicht in Gebrauch sind, sondern einfach nicht weggeräumt wurden.

