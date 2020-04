Interview Chef des Nidwaldner Steueramts: «Das Nidwaldner E-Tax ist akzeptiert» Seit gut zwei Monaten ist E-Tax, die neue Nidwaldner Steuererklärungsplattform, verfügbar. Die Umstellung fiel nicht allen Bürgern leicht. Matthias Piazza 14.04.2020, 15.40 Uhr

Seit diesem Jahr können die Nidwaldner ihre Steuererklärung vollständig digital einreichen – dank E-Tax. Bild: PD

Wer will, kann nun auch in Nidwalden seine Steuererklärung über den digitalen Weg ausfüllen und einreichen. Dank E-Tax lässt sich die Steuererklärung von jedem Gerät mit Internetanschluss aus erledigen. Mit wenigen Klicks sind die Daten bei der Steuerbehörde. Es muss nichts mehr ausgedruckt werden. Anfang Februar wurden dafür die rund 28 000 privaten steuerpflichtigen Nidwaldner Personen und 4500 Unternehmen per Post mit einem Zugangscode bedient, um sich in E-Tax zu registrieren. Raphael Hemmerle, Leiter des Steueramts Nidwalden, zieht eine Zwischenbilanz.