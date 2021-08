Stans Nun kommen auch Erwachsene auf ihre Kosten: Chinder-Open-Air bekommt eine grössere Schwester Das Pestalozzi-Areal wird zweimal zum Open-Air-Gelände. Am Sonntag für die Kinder, am Vorabend erstmals für die Erwachsenen. Matthias Piazza 17.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Band Marius und die Jagdkapelle am Chinder-Open-Air vor zwei Jahren. Bild: Roger Zbinden (Stans, 8. September 2019)

Der Samstagabend vom 4. September gehört den Jugendlichen und Erwachsenen. Fürs erste Stanser Open Air konnten Goldschatz, The Five und The Two Romans gewonnen werden. Ab 22.15 Uhr legt Djane Manon auf. An der mittlerweile schon neunten Ausgabe des beliebten Nidwaldner Chinder-Open-Airs tags darauf kommen dann die Jüngeren auf ihre Kosten – mit Laurent und Max, Wildi Blaatere und Hilfssheriff Tom.

Cindy Bigler, OK-Präsidentin des Nidwaldner Chinder-Open-Airs. Bild: PD (Stans, 13. August 2021)

«Als komplett neu gebildetes Organisationskomitee haben wir uns grundsätzliche Gedanken gemacht», sagt OK-Präsidentin Cindy Bigler auf Anfrage. «Dabei kam uns die Idee, die Infrastruktur auf dem Pestalozzi-Areal, die jeweils schon am Samstagmittag steht, besser zu nutzen und so auch etwas für die Grösseren zu bieten.» Mit dem Nidwaldner Musiker Reto Burrell habe man das Glück, jemanden im OK zu haben, der dank guter Vernetzung in der Musikszene tolle Acts fürs Samstag und Sonntag habe verpflichten können.

Auch wenn das Festzelt und die übrige Infrastruktur zweimal genutzt werden können: Für alle anderen Belange sei der Aufwand fast doppelt so gross mit zwei Open Airs. 90 Helfer stehen dafür im Einsatz, mit einem Budget von 57'500 Franken.

Ein Ausbau des Anlasses in Pandemiezeiten? «Wir spielten keinen Moment mit dem Gedanken, die Open Airs abzusagen. Wenn immer möglich wollen wir sie durchführen. Die Leute sollen eine schöne Zeit erleben», erklärt Cindy Bigler darauf angesprochen.

Eintritt nur mit Zertifikat

Doch die Pandemie prägt den Anlass. So dürfen über 16-Jährige nur die Open Airs besuchen, wenn sie ein Covid-Zertifikat besitzen. Und dafür muss man geimpft oder genesen sein. Oder man musste sich in den vergangenen 48 Stunden negativ auf Corona testen lassen. «Die Alternative für Anlässe über 500 Personen wäre eine Maskenpflicht auf dem ganzen Areal zu jeder Zeit gewesen. Das wollten wir nicht», begründet Cindy Bigler den Entscheid der Zertifikatspflicht. Diese habe die Rekrutierung der Helfer erschwert, da viele nicht geimpft seien. Welchen Einfluss dies auf die Besucher habe, könne sie nicht abzuschätzen.

«Ich hoffe sehr, dass dies die Leute nicht vom Open Air abhält.»

Ein Kränzchen windet sie den Sponsoren, die trotz der unsicheren Zeiten treu geblieben seien. In den vergangenen Ausgaben zählte das alle zwei Jahre stattfindende Nidwaldner Chinder-Open-Air gegen 800 Kinder und Erwachsene. «Dieses Ziel streben wir auch dieses Jahr an». Für den Samstag geht sie von gegen 600 Besuchern aus. Dann wären die Kosten gedeckt.

Open Air: Samstag, 4. September, ab 17.30 Uhr. Erwachsene bezahlen 30 Franken, Jugendliche 15 Franken. Chinder-Open-Air am Sonntag, 5. September, ab 10 Uhr. Kinder 8, Erwachsene 15 Franken. Der Preis fürs ganze Wochenende beträgt für Erwachsene 40 Franken. Internet: www.chinder-openair.ch.