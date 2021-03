Corona Covid-19-Impfaktion in den Nidwaldner Altersheimen ist abgeschlossen – doch es fehlt an Nachschub Sämtliche impfwillige Bewohnende von Alters- und Pflegeheimen im Kanton Nidwalden haben die Zweitimpfung erhalten. Allerdings kan aufgrund der Verzögerungen bei den Impfstoff-Herstellern die weitere Impfaktion nicht wie gewünscht fortgeführt werden. 01.03.2021, 10.16 Uhr

(zim) Rund zwei Monate nach der ersten Impfung im Kanton Nidwalden haben inzwischen alle impfwilligen Bewohnenden von Alters- und Pflegeheimen die zweite Impfung gegen Covid-19 erhalten. Rund 80 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen haben sich impfen lassen, wie das kantonale Gesundheitsamt am Montag mitteilte.

Insgesamt sind demnach im Kanton Nidwalden inzwischen rund 6100 Impfdosen an besonders gefährdete Personen und stellenweise an Mitarbeitende von Gesundheitseinrichtungen verabreicht worden. Rund 8,5 Prozent der Nidwaldner Bevölkerung, die für eine Impfung in Frage kommt, habe mindestens eine Impfung erhalten, darunter auch 75-Jährige ausserhalb von Heimen und Menschen mit Vorerkrankungen.

Aufgrund der Lieferengpässe bei den Herstellern der beiden bisher in der Schweiz zugelassenen Impfstoffe müsse gegenwärtig das Tempo der Impfaktion zwangsläufig gedrosselt werden. Die Impfung bei Personen über 75 Jahren und solchen mit Vorerkrankungen kann laut Mitteilung nicht wie gewünscht oder nur verzögert fortgesetzt werden. Dies führe dazu, dass auch für die nächsten Personengruppen in der Reihenfolge des kantonalen Impfplans zurzeit keine Termine zur Verfügung stehen, obschon die Nachfrage vorhanden wäre.

Grosse Nachfrage bei den Arztpraxen

Ein Teil der Arztpraxen sieht sich derzeit mit vielen Anfragen konfrontiert. Dazu wird Kantonsarzt Peter Gürber folgendermassen zitiert: «Die Hausärzte gehen aktiv auf ihre Klientinnen und Klienten aus dem Kreis der gefährdeten Personen zu, sobald sich für diese die Möglichkeit einer Impfung abzeichnet.» Gürber empfiehlt zudem, regelmässig die Webseite www.nw.ch/coronavirus zu besuchen, auf welcher der aktualisierte Impfplan und weitere Informationen zur Impfung ersichtlich sind.

Aufgrund der Verzögerung des Impfplans wird mit der Aufschaltung der Online-Registrierung für impfwillige Personen weiterhin zugewartet, heisst es in der Mitteilung weiter. Es könnten bis auf Weiteres gar keine Termine für eine Impfung gebucht werden. Sobald die Impfstoffe in einer ausreichenden Menge vorhanden sind, werde die Online-Plattform zugänglich gemacht. Zu jenem Zeitpunkt werde auch der Einbezug der Apotheken und die in Betracht fallende Errichtung eines Impfzentrums konkretisiert. Es werde erwartet, dass ab Mitte März wieder grössere Mengen an Impfdosen an die Kantone geliefert werden.