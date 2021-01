Corona-Folgen Drohen den Kantonen Nidwalden, Obwalden und Uri nun hohe Rechnungen ihrer Spitäler? Mit seinen Massnahmen hat der Bund bei den Spitälern grosse Verluste verursacht. Aufkommen will er dafür nicht. Nun müssen wohl die Kantone einspringen. In Nid-, Obwalden und Uri dürfte die Rechnung aber doch geringer ausfallen als anderswo. Philipp Unterschütz 20.01.2021, 05.00 Uhr

Die Corona-Politik des Bundes mit dem Verbot für medizinisch nicht dringliche Eingriffe führte im März und April 2020 zu enormen finanziellen Schäden bei den Spitälern. Während dieser Zeit mussten sie ihre Kapazität für Covid-19-Patienten freihalten, die aber nicht kamen. Viele Betten blieben leer und die Gesundheitseinrichtungen konnten keine oder nur marginale Erträge generieren. Die Fixkosten, allen voran die Personalkosten liefen jedoch normal weiter. Zudem fielen Mehrkosten in Form von Schutzausrüstung und Infrastrukturkosten an. Wie eine schweizweite Untersuchung des Vereins Spitalbenchmark und der PwC Schweiz AG ergab, konnte der entstandene Einnahmenrückstand trotz teilweise grosser Auslastung bis ans Jahresende nicht mehr aufgeholt werden.

Laut diesem «Whitepaper 3.0» werden den Schweizer Gesundheitseinrichtungen für das Geschäftsjahr 2020 voraussichtlich zwischen 1,6 und 2 Milliarden Franken fehlen. Obwohl dieser gigantische finanzielle Schaden auf die Anweisungen des Bundes zurückzuführen ist, hat dieser bis jetzt keinerlei Signale ausgesandt, dass er für den angerichteten Schaden aufkommen will. Und auch die Krankenkassen sehen sich nicht in der Verantwortung. Es bleiben also allenfalls nur noch die Kantone, um finanzielle Unterstützung zu leisten. Um die Ertragsausfälle und Mehraufwände zu decken, haben diverse Kantone bereits hohe Millionenbeträge für die Gesundheitseinrichtungen gesprochen (zum Beispiel Bern, Zürich, St. Gallen, Graubünden, Solothurn).

Man verlange vom Bundesgesetzgeber insbesondere, dass er sich an die eigenen Vorgaben halte. Der Urner Spitaldirektor Fortunat von Planta meint dazu:

«Der Bund sollte sich aus unserer Sicht an den Ertragsausfällen aufgrund von COVID-19 beteiligen»

Aktuell sei dies nicht der Fall. «Die Spitäler und die Kantone werden alleine gelassen.» Dies macht etlichen Politikern in Uri, Nid- und Obwalden Sorgen angesichts der Massnahmen und Kosten, welche den Kantonsfinanzen wegen Corona bereits aufgebürdet werden mussten. Doch die Lage scheint hier nicht ganz so ernst zu sein wie andernorts.

Spitaldirektor: «Umständehalber zufrieden mit den Zahlen»

Laut Spitaldirektor Urs Baumberger konnte das Kantonsspital Nidwalden (KSNW) 2020 allen finanziellen Verpflichtungen eigenständig nachkommen.

«Bis jetzt mussten in Nidwalden noch keine Gelder fliessen. Die kantonalen Abgeltungen entsprechen bisher den budgetierten Werten.»

Man werde die Situation nach Vorliegen des Jahresabschlusses genauer beurteilen. «Das Jahresergebnis wird schlechter ausfallen als budgetiert», sagt Urs Baumberger. Umständehalber dürfe man aber noch zufrieden sein.

Im Februar sollen die Mehrkosten durch Corona und der Umsatzverlust beziffert und mit Spitalrat und Kanton besprochen werden. Erst dann wird bekannt, was allenfalls noch auf den Kanton zukommt. Immerhin sagt Urs Baumberger aber auch: «Vor der Pandemie standen wir auf sehr gesunden Füssen, deshalb kommen wir sicher besser aus der Krise, als wenn wir schon vorher Probleme gehabt hätten.»

In Obwalden reicht die bereits erteilte Liquiditätsgarantie

Beim Obwaldner Kantonsspital sah die Lage vor der Pandemie nicht ganz so gut aus. Die Massnahme des Bundes führte dann aber dazu, dass dem Spital das Geld komplett ausging. Der Obwaldner Kantonsrat sprach deshalb im Mai 2020 eine Liquiditätsgarantie von bis zu 4,4 Millionen Franken. «Diese musste bisher allerdings nur zu einem Teil ausgeschöpft werden», erklärt Spitaldirektor Andreas Gattiker. Und er gibt Entwarnung.

«Mit den im Mai 2020 gesprochenen 4,4 Millionen Franken sind unsere Liquidität und die Coronakosten mehr als gedeckt.»

Hauptgrund hierfür sei, dass das Spital nach dem Lockdown schneller als erwartet wieder voll ausgelastet war, und daher nicht der ganze Betrag abgerufen werden musste. «Allerdings steht die endgültige Abrechnung noch aus», sagt Gattiker.

Kanton Uri übernimmt Covid-Mehrkosten

Das Kantonsspital Uri wird dem Kanton laut Direktor von Planta keine Rechnung präsentieren, weil man seit März 2020 in einem ständigen und positiven Austausch stehe. «Die mit COVID-19 verbunden Mehrkosten für Vorhalte- und Infrastrukturleistungen werden vom Kanton gemäss Landratsbeschluss übernommen». Ob es zu einer Beteiligung an den Ertragsausfällen kommt, wird im ersten Semester 2021 nach Vorliegen des Jahresergebnisses 2020 mit dem Kanton besprochen. «Forderungen stellen wir nicht, vielmehr werden wir die mit dem absehbaren Defizit verbundenen Fragestellungen mit dem Kanton besprechen.» Über die Jahresrechnung wird das Spital in den nächsten Wochen informieren. «Sicher war das Jahr 2020 aus finanzieller Sicht kein gutes Jahr», hält Fortunat von Planta fest. Die im März und April 2020 verschobenen Operationen seien zwar bis Ende Mai nachgeholt worden. «Die anhaltende Zurückhaltung der Bevölkerung sowie die Höhe der zweiten Welle haben jedoch den vom Bundesrat prognostizierten Aufholeffekt verunmöglicht.»

So rechnen die Spitäler bei Corona-Patienten ab

«Eine separate Fallpauschale extra für Covid-19 gibt es nicht und wurde bisher auch nicht entwickelt», erklärt der Nidwaldner Spitaldirektor Urs Baumberger. Sämtliche Leistungen, welche die Ärzte und Pflege im Zusammenhang mit Covid-19 erbringen, werden nun entsprechend rapportiert. Wenn kumulativ gewisse Kriterien erreicht sind, kann gemäss Entscheidung der FMH eine bereits bestehende Fallpauschale gewählt werden. Diese Fallpauschale war bisher nur für andere, ebenfalls eher aufwendige Aufenthalte vorgesehen und zugelassen. Darin enthalten sind gewisse Mehraufwände sowie ein teilweise erhöhter Materialverbrauch. «Ob diese Fallpauschale aber alle Kosten deckt, gestaltet sich von Fall zu Fall unterschiedlich. Dies hängt neben der Liegedauer auch sehr stark vom individuellen Gesundheitszustand des Patienten ab und kann nicht pauschalisiert werden», sagt Urs Baumberger.

Nicht zu vernachlässigen sei zudem, dass der Personalbedarf aufgrund der hohen Pflegeintensität der Covid-19-Patienten viel höher ist als in Normalsituationen. Zudem sei es im ausgetrockneten Markt schwierig, adäquates Fachpersonal zu finden.