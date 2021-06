Corona Heizpilze sind in Nidwalden wieder verboten Der temporäre Einsatz ist vorbei: Die mobilen Heizpilze sind durch die Öffnung der Innenräume für Gastrobetriebe nicht mehr nötig, findet die Nidwaldner Regierung. Florian Arnold 01.06.2021, 18.05 Uhr

Der Kanton Nidwalden hatte Gastwirtschaftsbetrieben mittels Notverordnung vorübergehend gestattet, mobile Heizpilze in ihren Aussenbereichen zu betreiben. «Mit der Öffnung auch von Innenbereichen von Restaurants per 31. Mai ist diese Ausnahmeregelung hinfällig geworden», schreibt die Nidwaldner Regierung in einer Mitteilung.