Corona - Kanton Nidwalden vergibt Impftermine nun auch an die restliche Bevölkerung

Kanton Nidwalden vergibt Impftermine nun auch an die restliche Bevölkerung

In Nidwalden ist die Impfung bei Risikogruppen weitgehend abgeschlossen. Der Fortschritt der vergangenen Wochen und die derzeit eintreffende Menge an Impfdosen lassen es zu, ab nun auch Impftermine an alle Personen ab 16 Jahren zu vergeben.