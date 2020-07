Corona: Obwaldner sind diszipliniert Der Kanton Obwalden wurde von der ersten Coronawelle weitgehend verschont. Dies ist auch der ausgezeichneten Disziplin der Obwaldner Bevölkerung zu verdanken, meint der Kanton. Matthias Piazza 15.07.2020, 15.01 Uhr

Wer aus einem der definierten Risikoländer in die Schweiz zurückkehrt, muss für zehn Tage in Quarantäne. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Seit Ausbruch der Pandemie sind in Obwalden bis gestern 87 Personen registriert worden, die am Covid-19-Virus erkrankt sind. Davon mussten sich sechs Personen im Kantonsspital Obwalden behandeln lassen. Weitere sechs Personen wurden für eine intensivmedizinische Behandlung in ausserkantonale Spitäler verlegt.