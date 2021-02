Corona Terrassen in Skigebieten bleiben offen: Zentralschweiz sucht das Gespräch mit dem Bundesrat «Illegal» sei es, dass einige Kantone die Terrassen in den Skigebieten offen lassen, sagt der Bundesrat. Die betroffenen Zentralschweizer Kantone lassen sich davon nicht beeindrucken. Florian Arnold, Matthias Piazza, Christian Glaus 25.02.2021, 15.19 Uhr

Die Terrasse des Bergrestaurants auf Rigi Staffel im Skigebiet im Kanton Schwyz. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Rigi Staffel, 23. Februar 2021)

Durch den Pulverschnee kurven, im Bergrestaurant das Essen holen und auf der Terrasse geniessen: In mehreren Zentralschweizer Kantonen ist das noch immer möglich. Obwohl der Bundesrat diese Praxis für illegal hält, wie Gesundheitsminister Alain Berset (SP) am Mittwoch vor den Medien bekräftigte. Er verlangt, dass die Terrassen bis mindestens am 22. März geschlossen bleiben. Der Kanton Graubünden reagierte umgehend und schloss die Terrassen. In Luzern sowie in den grossen Ski-Kantonen Bern und Wallis wurden die Aussenbereiche der Restaurants in den Skigebieten gar nie geöffnet. Uri, Obwalden, Nidwalden und Schwyz hingegen spuren nicht.

Weshalb bleiben die Terrassen in den Skigebieten dieser Kantone trotz der klaren Ansage aus Bern weiterhin offen? Auf Anfrage sagt der Urner Gesundheitsdirektor Christian Arnold: «Für mich ist die Intervention des Bundesrats etwas erstaunlich. Wir praktizieren dies seit zwei Monaten, schliesslich hat der Bundesrat die Bewilligung des Skibetriebs klar den Kantonen überlassen.»

Uri war einer jener Kantone, die seit Öffnung der Skigebiete den Standpunkt vertraten, sie könnten im Rahmen der Betriebsbewilligung selber entscheiden, ob sich Skifahrer auf den Terrassen am Pistenrand verpflegen dürfen. Warum das zwei Monate lang toleriert wurde und nun illegal sein soll, kann Arnold nicht nachvollziehen. Auch der Kanton Obwalden erlaubte es den Restaurants von Anfang an, Bänke aufzustellen. Daran will der Regierungsrat nicht rütteln, wie die Obwaldner Gesundheits- und Finanzdirektorin Maya Büchi auf Anfrage sagt. «Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass mit offenen Terrassen das Ansteckungsrisiko wesentlich kleiner ist, als wenn sich Skifahrer ausserhalb des Restaurants in ungeordneter Weise und unter Missachtung der Abstände verpflegen müssen.»

In Obwalden seien keine Fälle bekannt, wo sich Leute in einem Skigebiet angesteckt hätten. Das sagt auch Büchis Urner Amtskollege Christian Arnold: Die bisherige Praxis in den Skigebieten habe bis jetzt ohne Probleme funktioniert und mache auch epidemiologisch Sinn.

Eine Restaurantterrasse im Skigebiet Brunni in Engelberg. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Brunni, 17. Februar 2021)

Erst Anfang Februar gab der Kanton Nidwalden die Terrassen in den Skigebieten frei – und will sie nicht wieder schliessen. Die Regierung hebt einen Vorteil hervor: In den Skigebieten könnten wertvolle Erkenntnisse für die künftige Öffnung von Restaurantterrassen in der ganzen Schweiz abgeleitet werden. Die Zentralschweizer Kantone bündeln nun ihre Kräfte und Argumente und wollen gemeinsam beim Bundesrat für ihr Anliegen lobbyieren.

Der Urner Regierungsrat Christian Arnold stellt sich auf den Standpunkt, es werde auch weiterhin in der Kompetenz der Kantone liegen, über die Bewirtschaftung der Terrassen zu befinden. Dennoch sei der Regierungsrat zu Verhandlungen bereit. Arnold räumt ein: «Es sind einige rechtliche Abklärungen und Gespräche nötig.» Der Bundesrat habe mit dem Entscheid vom Mittwoch auch keine Präzisierung in der Verordnung vorgenommen. Deshalb will man sich mit dem Bundesrat ein weiteres Mal austauschen. Der Regierungsrat wird laut Arnold voraussichtlich am Freitag entscheiden.

«Ich gehe persönlich aber nicht davon aus, dass wir vor Sonntag schliessen würden.»

Will Arnold damit den Skigebieten noch ein schönes Wochenende mit geöffneten Terrassen ermöglichen? Weder die Ferien noch die guten Wetterprognosen hätten einen Einfluss auf den Entscheid, sagt der Gesundheitsdirektor.



Über die Weihnachtstage waren die Skigebiete geschlossen worden. «Rückblickend war dies sicher ein richtiger Schritt», sagt der Urner Gesundheitsdirektor. «Wir steckten damals in einer sehr ungewissen Situation, die Zahlen sind gestiegen und die Spitalkapazitäten waren angespannt.» Nach der raschen Beruhigung dieser Situation habe die Öffnung der Skigebiete schliesslich kein Risiko mehr dargestellt - unter Berücksichtigung weiterer Massnahmen wie Kapazitätsbeschränkungen, Registrierungen aber auch teilweise die Beschränkung auf einheimische Gäste. Die momentane Lage am Kantonsspital Uri bezeichnet er als ruhig.

Der oberste Schweizer Kantonsarzt Rudolf Hauri sagt im Video: «Die Ansteckungsgefahr auf Terrassen ist nicht gleich null».