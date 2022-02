Corona-Tests Auch Engelberg schliesst demnächst das Covid-Testcenter Ab dem 28. Februar erfolgen Tests über die Hausärzte oder das Spital Nidwalden. Philipp Unterschütz 19.02.2022, 10.40 Uhr

Nach dem jüngsten Entscheid des Bundesrats, mit dem praktisch alle Covid-Massnahmen aufgehoben wurden, ist die Nachfrage nach Covid-Tests auch in Engelberg massiv eingebrochen. Wie die Gemeinde mitteilt, ist deshalb das Testcenter im Stimmlokal beim Gemeindehaus nur noch bis und mit Sonntag, 27. Februar, täglich von 16.00-19.00 Uhr geöffnet. Anmeldungen erfolgen über www.corona-testcenter-engelberg.ch. Der Standort an der Talstation BET wird am Samstag, 19. Februar, geschlossen. Ab 28. Februar 2022 sind notwendige Tests über die Hausärzte sowie das Spital Nidwalden anzumelden. (unp)