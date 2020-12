Corona-Verordnung Nidwalden macht Ausnahme für Kirchen an Weihnachtstagen 50 statt maximal 30 Personen sollen an den Weihnachts-Gottesdiensten erlaubt sein. Die Regierung betont, es handle sich um eine Ausnahme. Florian Arnold 09.12.2020, 08.22 Uhr

«Der Kanton Nidwalden ändert seine Covid-19-Verordnung dahingehend, dass Kirchen an ihren Gottesdiensten vom 24. bis 26. Dezember statt 30 maximal 50 Personen empfangen dürfen», das schreibt die Regierung in einer Mitteilung. Es handle sich um eine Ausnahmeregelung.

Wie zahlreiche weitere Kantone kennt Nidwalden derzeit eine Obergrenze von 30 Personen an Veranstaltungen jeglicher Art. Diese Beschränkung aufgrund von Covid-19 gilt auch für kirchliche Gottesdienste.« Nach einem Treffen mit Vertretern mehrerer Kirchen hat der Nidwaldner Regierungsrat entschieden, die Höchstzahl von Teilnehmenden an Gottesdiensten während den Weihnachtstagen vom 24. bis 26. Dezember von 30 auf 50 anzuheben», heisst es in der Mitteilung weiter. Dies ist gemäss der übergeordneten Bundesregelung die derzeit maximal zulässige Besucherzahl.

Der Regierungsrat habe eine entsprechende Änderung der kantonalen Covid-19-Verordnung vorgenommen. «Die epidemiologische Entwicklung im Kanton lässt die Ausnahmeregelung aus heutiger Sicht zu», so die Regierung. Auch habe der Bundesrat am Dienstag angekündigt, dass religiöse Feiern von einem allfälligen Verbot von öffentlichen Veranstaltungen ausgenommen sein sollen; der Entscheid wird für Freitag erwartet.

«Wichtig ist, dass die Kirchen das bestehende Schutzkonzept aufgrund der zu erwartenden Besucherzahlen intensivieren, auch für die Phase vor und nach den Gottesdiensten», wird Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger zitiert. Sollte sich die Corona-Situation vor Weihnachten verschlechtern, behält sich der Regierungsrat vor, seinen Entscheid im Bedarfsfall rückgängig zu machen. «Der Schutz der Gesundheit hat oberste Priorität», so Michèle Blöchliger weiter. «Weihnachten ist für die meisten von uns eine sehr spezielle Zeit, erst recht in diesem vom Coronavirus geprägten Jahr», begründet sie die Ausnahmeregelung. «Daher dürften besonders viele das Bedürfnis haben, sich in dieser herausfordernden Zeit auf ihren Glauben zu stützen, sich den Mitmenschen zumindest gedanklich nahe zu fühlen und positive Gefühle mit nach Hause zu nehmen.»