Coronahilfe 2,3 Millionen Franken mehr Bürgschaften im Kanton Nidwalden Weil der Bund mehr Härtefallgelder sprechen dürfte, hat der Nidwaldner Regierungsrat beantragt, den entsprechenden Landratsbeschluss zu ändern: Neu sollen über 10 Millionen Franken zur Verfügung stehen. 15.12.2020, 16.37 Uhr

(stp) Der Nidwaldner Regierungsrat will die Härtefallgelder erhöhen. Wie aus einer Mitteilung Staatskanzlei hervorgeht, sollen der Rahmenkredit zur Finanzierung von Härtefallmassnahmen sowie der Rahmenkredit zur Finanzierung touristischer Angebote im öffentlichen Verkehr von 8,13 Millionen auf 10,43 Millionen Franken erhöht werden. Grund dafür sei, dass der Bundesrat dem Parlament beantragt hatte, schweizweit weitere 1,5 Milliarden Franken an Unterstützungsmassnahmen zur Verfügung zu stellen. Davon sind 750 Millionen Franken für Härtefallmassnahmen vorgesehen, daran müssen sich die Kantone zu einem Drittel beteiligen. Das Parlament wird seinen Beschluss dazu am Freitag fassen.