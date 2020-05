Coronainfizierter Künstler aus Hergiswil ist voll des Lobes für die Pfleger im Spital: «In ihren Schutzanzügen sind sie wie blaue Engel» Der Hergiswiler Künstler Eduard Feubli hat Corona überstanden. Nun dankt er den Pflegenden im Nidwaldner Kantonsspital. Romano Cuonz 05.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Eduard Feubli kann nach seiner Corona-Erkrankung aus einer neuen Perspektive Kunst schaffen. Bild: PD

«Am 28. März wurde ich wegen Atembeschwerden und Verdacht auf die Krankheit Covid-19 ins Spital Stans eingeliefert», erzählt der 74-jährige Hergiswiler Künstler Eduard Feubli. Um halb zwei Uhr in der Nacht habe ihn die Ambulanz zu Hause abgeholt. Feubli erinnert sich: «Im Spital leiteten die Ärzte bis am Morgen zahlreiche Untersuche ein, unter anderem wurde ich auch auf Corona getestet.» Dabei geschah etwas Unerklärliches: Der Test fiel negativ aus. Genau wie jener, den der Hausarzt eine Woche zuvor angeordnet hatte. Doch weil die Ärzte bei ihm eine Lungenentzündung diagnostizierten, blieben sie misstrauisch.

Als sich der Zustand des Patienten weiter verschlechterte, wurde eine Computertomografie der Lunge angeordnet. «Danach teilte man mir mit, dass ich – allen negativen Testergebnissen zum Trotz – das neue Covid-19-Virus eindeutig in mir tragen würde», erzählt Feubli. Dieses Virus habe einmal mehr gezeigt, wie schwer es die Medizin habe, es in den Griff zu bekommen.

Kritische Tage und beste Pflege

Es folgten drei kritische Tage und Nächte, in denen Eduard Feubli als Patient völlig isoliert war und nur mit Hilfe einer Sauerstoffmaske atmen konnte. «Hoch spezialisierte Ärzteteams und Pflegepersonal überwachten mich rund um die Uhr», berichtet der Hergiswiler Künstler. Erstaunt nahm er wahr, wie eingespielt die Abläufe im Spital waren, wie kompetent und ohne Hektik alles lief. «Als Patient stand ich fürs Pflegepersonal stets im Mittelpunkt», würdigt Feubli die Arbeit im Kantonsspital. Und er ist voller Dankbarkeit. Nur die Namen der Helferinnen und Helfer habe er sich leider nicht merken können. «Alle, die zu mir kamen, trugen Schutzanzüge und Schutzmasken, die sie erst beim Verlassen des Isolierzimmers wieder auszogen und in einen Korb legten», schildert Feubli. Während der drei kritischen Tage mit Fieberschüben sei ihm jegliches Zeitgefühl abhandengekommen. Böse Bilder hätten ihn geplagt. «Ich sah mich allein in einem Sumpf liegen, in dem ich zu versinken drohte», erinnert sich Feubli.

Und da, ganz plötzlich, seien ihm die hilfsbereiten Pflegerinnen und Pfleger in ihren Schutzanzügen wie Engel vorgekommen. Wie «Blaue Engel»! Feubli erzählt:

«Ohne sie ging nichts. Bei Rückschlägen und Zweifeln waren sie für mich da. Die Isolation machten sie mir erträglich, indem sie telefonische Kontakte zu meinen Kindern und Enkelkindern herstellten.»

Der Kampfgeist kehrte wieder zurück

Doch irgendwann habe auch er damit begonnen, sich innerlich gegen die Krankheit aufzubäumen, erzählt Eduard Feubli. Und beschreibt: «Wie ich für einige Augenblicke bei klarem Verstand war, setzte ich den Viren meinen ganzen Willen entgegen. Ich war existent, und die Krankheit sollte nicht über mich verfügen.» Als Künstler habe er sich schon lange mit den französischen Existenzialisten auseinandergesetzt. Später begann Feubli frei zu atmen, sich zu bewegen. Dank seiner sonst guten körperlichen Verfassung überstand er die Krankheit. Doch auch zu Hause musste er sich noch während Wochen einer Quarantäne unterziehen. «Ich hatte acht Kilo Körpergewicht verloren und war sehr geschwächt», sagt er.

Aufgewachsen ist Eduard Feubli in Erstfeld. Ursprünglich lernte er Hochbauzeichner, doch sein Traumberuf war immer schon Kunstmaler gewesen. Nach einem Kunststudium wählte er – mehr zufällig als gezielt – Hergiswil zum Wohnsitz. «Schliesslich blieb ich in Nidwalden», stellt er fest. Nach und nach kehrt der Künstler auch wieder zurück ins Atelier zu Farben und Staffelei. Sein künstlerisches Schaffen beinhaltet die Verbindung von Formen und Farben, wobei für ihn immer auch die Musik eine entscheidende Rolle spielt. Feubli zitiert: «Nach Jean-Paul Sartre ist der Mensch nichts – und genau deshalb frei.» Auch er spüre nach den Erfahrungen, die er mit Corona gemacht habe, noch viel stärker als zuvor, wie frei er als Künstler sei. Zur Zeit beschäftigt Feubli, der erfahren hat, wie sehr er in dieser Welt lebt, sich mit dem Thema «Ausserhalb». Sartre sagte einmal: «Vielleicht gibt es schönere Zeiten, aber diese ist die unsere.»

Ob Feubli dereinst auch die «Blauen Engel» des Nidwaldner Spitals auf die Leinwand bringen wird? «Vielleicht», meint er. Er würde sie dann wohl im Tanz sehen. Solche Bilder habe er jedenfalls vor sich. Und Feubli weiss auch warum: «Die ‹Blauen Engel› bleiben mir, denn ohne sie ginge unserer Gesellschaft der Atem aus.»