Kanton Nidwalden verkürzt Quarantänedauer von 10 auf 7 Tage

Der Nidwaldner Regierungsrat hat eine Ergänzung in der kantonalen Covid-19-Verordnung vorgenommen. Demnach müssen enge Kontaktpersonen von Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, nur noch 7 statt wie bisher 10 Tage in Quarantäne.

03.01.2022, 09.09 Uhr