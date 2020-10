«Trugschluss, nur unsere eigene Situation als Massstab zu nehmen» – Nidwalden setzt bei Coronaregeln dennoch weiter auf Eigenverantwortung Der Kanton Nidwalden hat die Corona-Infektionsketten dank Contact-Tracing derzeit im Griff. Angesichts steigender Ansteckungszahlen ruft das Gesundheitsamt zur Einhaltung der Regeln auf. Martin Uebelhart 09.10.2020, 15.25 Uhr

Das kantonale Gesundheitsamt mahnt, im Kampf gegen die Ausbreitung von Covid-19 nicht nachzulassen. Auch wenn es zunehmend schwerfalle, seien die Hygiene- und Abstandsregeln im privaten wie auch im beruflichen Umfeld weiterhin dringend einzuhalten, hält Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger in einer Medienmitteilung fest. «Ich habe das Gefühl, dass die Leute in dieser Hinsicht langsam etwas müde werden», sagt Blöchliger im Gespräch mit unserer Zeitung.

«Etwa an Veranstaltungen hält man sich zu Beginn an die Abstände und beachtet die Händehygiene, aber mit fortschreitender Dauer kommt man sich dann doch immer näher.»

Den Appell an die Eigenverantwortung der Bevölkerung erlässt das Gesundheitsamt vor dem Hintergrund der in jüngster Zeit auch in Nidwalden steigenden Ansteckungen mit Covid-19. Aktuell verzeichnet die Statistik insgesamt 186 Fälle seit Anfang März. Eine Person befindet sich in Spitalbehandlung. In Nidwalden ist in dieser Woche erstmals seit dem Ausbruch der Pandemie der Inzidenzwert von mehr als 60 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner innerhalb der vergangenen 14 Tage überschritten worden. Ab diesem Wert empfiehlt die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren (GDK) verstärkte Schutzmassnahmen. Allerdings haben Schwankungen bei den Fallzahlen in einem einwohnerschwachen Kanton wie Nidwalden einen grösseren Einfluss auf den Inzidenzwert.

Gesundheit bleibt das oberste Gut

Im Moment sieht der Kanton von weiterführenden Regelungen wie einer Maskenpflicht in Verkaufsläden und anderen öffentlich zugänglichen Innenräumen ab. Wenn sie die Entwicklung in anderen Kantonen anschaue, sei sie nicht hundertprozentig davon überzeugt, ob eine Maskenpflicht tatsächlich die gewünschte Wirkung habe, hält Michèle Blöchliger fest. «In Genf sind die Ansteckungen zum Beispiel trotz Maskenpflicht weiter gestiegen.» Eine Maskenpflicht habe aber ganz sicher die Wirkung einer wiederholten Sensibilisierung, ist sie überzeugt:

«Wenn ich eine Maske tragen muss, wird mir in Erinnerung gerufen, mich entsprechend der Regeln zu verhalten.»

Die Gesundheit bleibe das oberste Gut, so Blöchliger weiter. Sie gelte es zu schützen, «im Idealfall mit einem Mittelweg wie jetzt, um weitere wirtschaftliche Schäden oder Unterbrechungen sozialer Kontakte zu vermeiden», lässt sie sich zitieren. «Ich denke, es ist in unser aller Interesse, die Gefahr eines zweiten Lockdowns von uns fernzuhalten.»

Ein grosser Teil der jüngsten Ansteckungen im eigenen Kanton sei auf Fälle im familiären und privaten Umfeld zurückzuführen, so die Medienmitteilung weiter. Es habe zwei, drei Anhäufungen von Ansteckungen gegeben, ergänzt die Regierungsrätin. Diese Infektionsketten habe man über das Contact-Tracing zurzeit unter Kontrolle. Derzeit befinden sich im Kanton Nidwalden 40 infizierte Personen in Isolation. 83 Personen sind in Quarantäne nach engem Kontakt mit einer infizierten Person. Quarantäne gilt weiter für 65 Reiserückkehrer aus Risikogebieten. «Das sind sehr viel mehr Leute als noch vor wenigen Wochen», betont Michèle Blöchliger. Entsprechend aufwendiger gestaltet sich auch das Contact-Tracing des Kantons.

«Derzeit können wir das Tracing mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Gesundheitsamt und weiteren Bereichen meiner Direktion sicherstellen.»

Drei Mitarbeiter seien Vollzeit damit beschäftigt, zwei weitere halbtags. Sollten die Fallzahlen weiter ansteigen, sei man vorbereitet, betont Michèle Blöchliger. «Wir könnten auf Leute der mobilen Sanitätshilfsstelle zurückgreifen und auch Mitglieder des Care Teams des Kantons haben ihre Bereitschaft signalisiert, mitzuhelfen.» Im schlimmsten Fall könne man auch noch extern auf Mitarbeiter des Schweizerischen Roten Kreuzes zurückgreifen.

Schmaler Grat zwischen Eigenverantwortung und behördlichen Massnahmen

Positiv stimmten sie Rückmeldungen aus der Bevölkerung, sagt sie. «Diese sind unterschiedlich. Die einen finden, die getroffenen Massnahmen seien genau richtig, andere wünschten sich mit Blick auf andere Kantone zusätzliche Schritte, wiederum andere hinterfragen die Massnahmen durchaus kritisch.» Verantwortungsvoll würden sich auch Veranstalter zeigen. «Viele kontaktieren die Gesundheitsdirektion, um sich beraten zu lassen, ob sie einen Anlass durchführen sollen.»

Michèle Blöchliger betont, dass angesichts der europa- und schweizweit zunehmenden Fallzahlen, den bevorstehenden Grippe-Monaten und der Tatsache, dass noch kein Impfstoff existiert, der Grat zwischen Eigenverantwortung der Gesellschaft und behördlich angeordneten Massnahmen schmal sei.

«Auch wenn inzwischen jeder Kanton selber für sich verantwortlich ist, wäre es auch mit Blick auf die heutige Mobilität ein Trugschluss, nur unsere eigene Situation als Massstab zu nehmen.»

Die Entwicklung müsse gesamtheitlich betrachtet werden. Auch deshalb stehe die Gesundheits- und Sozialdirektorin laufend im Austausch mit ihren Amtskolleginnen und -kollegen aus anderen Kantonen, um die Lage zu analysieren und im Bedarfsfall die Einführung von Schutzmassnahmen zumindest regional zu koordinieren, soweit dies als sinnvoll erachtet werde.