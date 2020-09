Coronasorgen und neue Ideen für den ÖV im Kanton Nidwalden Bis im Oktober können alle interessierten Kreise Stellung zu Vorschlägen der Verkehrsplaner für den Nidwaldner ÖV nehmen. Philipp Unterschütz 01.09.2020, 05.00 Uhr

Der Postautobetrieb auf den Mueterschwandenberg hat an Wochenenden zu geringe Frequenzen - die Einstellung droht. Archivbild: Corinne Glanzmann

Es war eine geballte Ladung an Informationen, welche die rund 45 Vertreter von Transportunternehmen, Gemeinden und Interessensverbänden gestern an der Verkehrskonferenz ÖV 2020 in Stans zu hören bekamen. Neben dem kantonalen Amt für Mobilität informierten auch Postauto und Zentralbahn über den aktuellen Stand der Dinge und ihre Pläne. Im Rahmen der Überprüfung der Nidwaldner ÖV-Strategie 2021 bis 2024 wurden verschiedene Handlungsfelder vorgestellt, zu denen sich die Unternehmen, Gemeinden, Behörden und IG bis am 15. Oktober beim Amt für Mobilität äussern können. Die Ergebnisse daraus sollen Anfang 2021 dem Nidwaldner Regierungsrat vorgelegt werden.

Corona trifft Zentralbahn härter als Postauto

Sowohl Philipp Schubiger, Marketingverantwortlicher Zentralschweiz bei Postauto, als auch Michael Schürch, Geschäftsführer der Zentralbahn, mussten wie erwartet von massiven Einbrüchen auch in der Zentralschweiz und Nidwalden wegen Corona berichten. So lag bei Postauto Zentralschweiz der grösste Einbruch im April bei 71 Prozent Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Im Juli war die Nachfrage noch 14 Prozent geringer. «Damit hat sich die Lage immerhin schneller erholt, als erwartet», sagte Philipp Schubiger. Wann und ob die Vorjahreswerte wieder erreicht werden, wagte er allerdings nicht zu prognostizieren. Beim Fahrpersonal sei bisher niemand an Corona erkrankt.

Noch härter getroffen hat die Coronakrise die Zentralbahn. Dies zeigen die kumulierten Zahlen von Januar bis Juni, die CEO Michael Schürch präsentierte. Gegenüber dem Vorjahr ging der Personenverkehrs­ertrag um 42 Prozent zurück. Am schlimmsten betroffen sind die vermehrt von Touristen genutzten Interregios über den Brünig und nach Engelberg. Ob die Zahlen vor Corona überhaupt je wieder erreicht werden könnten, stellte Michael Schürch in Frage. «Ich denke, Homeoffice wird Wirkung zeigen», meinte er beispielsweise zu den Pendlerzahlen, von denen er erwarte, dass man 80 bis 90 Prozent wieder erreichen könne. Bei den international wichtigen Märkten in Asien und Indien rechnet auch die Zentralbahn erst im Frühling 2021 mit einer substanziellen Erholung.

Ausserdem gab Michael Schürch bekannt, dass die Beschaffung der zwei neuen Adler-Kompositionen für den Luzern-Engelberg-Express und die sieben Fink-Züge ein Jahr später als geplant erfolgen. Sie kommen ab 2023 bis 2025 in den Einsatz.

Eine Adler-Zugskomposition der Zentralbahn am Brienzersee. Bild: PD

Optimierungen für einige Buslinien

Das Amt für Mobilität hielt im Zusammenhang mit dem Controlling der Verkehrslinien fest, dass von 2016 bis 2019 keine Angebote gestrichen werden mussten, weil die Schwellenwerte überall erreicht worden seien. Im Fahrplan 2021 und 2022 wird es Optimierungen bei den Buslinien von Stans über Ennetmoos nach Sarnen, nach Oberdorf-Büren, und wie kürzlich bei der Beantwortung einer Eingabe auch im Landrat zu hören war (wir berichteten), mit einer Verdoppelung der Kurse auf acht nach Altdorf geben.

Fortgeschritten ist auch die Umsetzung der hindernisfreien Bushaltestellen in Nidwalden. «Bis Ende 2023 müssen 97 Haltekanten in Nidwalden umgestaltet werden, 10 Prozent sind bereits realisiert, 55 Prozent sind in Planung», erklärte Eveline Spichtig, Leiterin der kantonalen Fachstelle ÖV.

Bessere Angebote in der Nacht vorgeschlagen

Auf der Kippe steht hingegen der Postautobetrieb der Linie 313 St. Jakob–Mueterschwandenberg. Im Rahmen der Handlungsfelder, zu denen die Interessierten Stellung beziehen sollen, erklärte Verkehrsplaner Stefan Angliker vom Beratungsunternehmen Rapp Trans AG, dass die Einstellung des Betriebs am Wochenende geprüft werden müsse, weil dann kein Schülerverkehr abgedeckt werde und man nur sehr tiefe Frequenzen von einer bis drei Personen pro Kurs verzeichne.

Vorgeschlagen sind aber Verbesserungen des allgemeinen ÖV-Angebots am Abend und in der Nacht. Dafür sollen die Kunden nach ihren Bedürfnissen gefragt werden. Beim Nachtnetz sollen Anschlusslinien zum Nachtbus nach Luzern geprüft werden. Zu den Ideen gehören auch die bessere Erschliessung des Bürgenbergs, indem der bestellte Schulbus ins bestehende ÖV-Netz integriert werden könnte, sowie verschiedene neue Buslinien und auch Bushaltestellen. Diese stehen insbesondere im Zusammenhang mit der Erschliessung der Entwicklungsschwerpunkte im Raum Buochs-Ennetbürgen.

Im Rahmen einer Vertiefungsstudie soll zudem die Automatisierung von Seilbahnen mit Erschliessungsfunktion angegangen werden. Fallen gelassen wurde mangels erwarteter Nachfrage eine Schnellbootverbindung nach Luzern oder die Ausdehnung der Betriebszeiten der S44 Luzern–Stans.