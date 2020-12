Coronavirus Auch Nidwaldner Skigebiete schliessen Der Skibetrieb in den Nidwaldner Skigebieten bleibt über die Weihnachtstage eingestellt. Dies teilt der Kanton am Freitagabend mit. 18.12.2020, 19.00 Uhr

Die Nidwaldner Skigebiete schliessen zwischen dem 22. und 29. Dezember. Bild: Corinne Glanzmann

Nach Luzern, Schwyz und Zug, schliessen auch die Nidwaldner Skigebiete zwischen dem 22. und 29. Dezember. Der Kanton Nidwalden schreibt in einer Mitteilung: «Die Belastung in den Spitälern der Zentralschweiz ist derzeit sehr hoch. Um das Risiko von Engpässen in der Patientenversorgung zu reduzieren, wird der Betrieb von Ski- und Sesselliftanlagen sowie von Ski- und Schlittelpisten im Kanton Nidwalden zwischen dem 22. und 29. Dezember 2020 nicht bewilligt» Die Schliessung sei mit den anderen Zentralschweizer Kantonen abgesprochen, heisst es weiter.