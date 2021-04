Covid-19-Härtefälle Nidwalden hat die zweite Tranche der Finanzhilfen ausbezahlt Rund 17 Millionen Franken hat der Kanton bisher für die Coronahärtefälle gesprochen. Martin Uebelhart 15.04.2021, 21.26 Uhr

Die kantonale Entscheidungskommission hat mittlerweile sämtliche Gesuche, die in Nidwalden im Rahmen des Covid-19-Härtefallprogramms bis zum 26. März eingegangen sind, geprüft und beurteilt. Insgesamt haben laut einer Medienmitteilung der Volkswirtschaftsdirektion bislang 187 Antragsteller einen Entscheid erhalten, 155 davon sind als anspruchsberechtigt taxiert worden. Den Hauptanteil machen mit 86 Betrieben die Gastro- und Beherbergungsbranche aus.

In der Zwischenzeit seien gesamthaft 16,95 Millionen Franken an Härtefall-Finanzhilfen gesprochen worden, davon 13,95 Millionen als nicht rückzahlbare Beiträge, die restlichen 3 Millionen als Bürgschaftsdarlehen. Die Beiträge bewegten sich zwischen 5000 Franken und 750’000 Franken, dem Maximum, wie Volkswirtschaftsdirektor Othmar Filliger auf Anfrage sagt. Die Auszahlung der zusätzlichen A-fonds-perdu-Beiträge sei in den allermeisten Fällen im Rahmen einer zweiten Auszahlungsrunde zu Beginn der laufenden Woche erfolgt. Diese kämen gemäss der geänderten Härtefallverordnung überall dort zum Einsatz, wo der minimale Finanzbedarf die Limite von 300’000 Franken nicht übersteige. Für den zusätzlichen Bedarf über dieser Schwelle werden Bürgschaftsdarlehen gesprochen.

Bei 18 Gesuchen habe die Entscheidungskommission festgestellt, dass die von Bund und Kanton vorgegebenen Anforderungen für Härtefälle nicht erfüllt seien, so die Mitteilung. Weitere 14 Gesuche hätten die Kriterien zwar erfüllt, die Entscheidungskommission habe aufgrund der eingereichten Unterlagen aber festgestellt, dass sich die Coronakrise nicht derart stark auf die Geschäftszahlen ausgewirkt habe, als dass eine Auszahlung von Finanzhilfen gerechtfertigt wäre. «Diese Unternehmen haben 2020 mit guten Zahlen abgeschlossen, und es deutet sehr vieles darauf hin, dass dies auch im laufenden Jahr wieder der Fall sein wird. Deshalb kam die Entscheidungskommission in diesen Fällen zum Schluss, dass eine Auszahlung von Härtefall-Finanzhilfen, sprich Steuergeldern, nicht angezeigt ist», wird Othmar Filliger in der Medienmitteilung zitiert.

Der Prozess für Grossunternehmen wurde angepasst

Der Bund übernimmt aufgrund einer Verordnungsanpassung bei Unternehmen mit einem durchschnittlichen Jahresumsatz von über 5 Millionen Franken die Härtefallbeiträge vollumfänglich. Die Beurteilung der Gesuche wird weiterhin durch den Kanton wahrgenommen, jedoch nach den bundesweit einheitlichen Regeln. Vor diesem Hintergrund seien bereits erfolgte Finanzhilfen an Grossunternehmen auch in Nidwalden zu überprüfen. Acht Firmen, die beim Kanton ein Gesuch eingereicht haben, fallen Othmar Filliger zufolge in diese Kategorie. Laut der Mitteilung ist es möglich, dass einzelne Unternehmen eine grössere Unterstützung erhielten. Tiefere Beiträge werde es nicht geben. Gesuche, die in Erwartung der Verordnungsänderung pendent gehalten wurden, würden nun mit höchster Priorität bearbeitet.

Die angepasste Bundesverordnung sieht zudem vor, dass neu auch Betriebe, die zwischen dem 1. März und dem 1. Oktober 2020 gegründet worden sind, ein Gesuch um Finanzhilfe stellen können. Laut dem Volkswirtschaftsdirektor betrifft dies vier in Nidwalden eingereichte Gesuche. Gesuche stellen können zudem Unternehmen mit Sitz in Nidwalden, die ihre operative Tätigkeit ausserkantonal ausüben. Acht Betriebe sind von dieser Regelung betroffen. «Der Bund wollte ausschliessen, dass Briefkastenfirmen Finanzhilfen beantragen konnten», erläutert Filliger auf Anfrage. «Dabei drohten Unternehmen, die den Sitz in einem Kanton haben, die Geschäftsräume oder das Personal aber in einem anderen, zwischen Stuhl und Bank zu fallen.» Das habe der Bund nun geregelt. Bereits eingereichte und zuvor abschlägig beantwortete Gesuche von betroffenen Unternehmen seien schon neu beurteilt und verfügt worden, schreibt die Volkswirtschaftsdirektion.

Gesuche können weiterhin gestellt werden

Das Härtefallprogramm des Kantons Nidwalden laufe weiterhin. Unternehmen, die im Zusammenhang mit den behördlich festgelegten Covid-19-Massnahmen erhebliche Umsatzrückgänge erlitten und die Kriterien des Härtefallprogramms von Bund und Kanton erfüllten, können bei der Volkswirtschaftsdirektion ein Gesuch einreichen.

Hinweis: Das Gesuchsformular und weitere Informationen sind auf der Website des Kantons abrufbar. Dort finden sich auch die Kontaktdaten der kantonalen Anlaufstelle.