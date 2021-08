Covid-19-Impfung Kanton Nidwalden lanciert Walk-in-Angebot zu Randzeiten Sich ohne Voranmeldung nach dem Feierabend impfen lassen: Der Kanton Nidwalden bietet ab 27. August Walk-In-Impfungen gegen Covid-19 an, vorerst an zwei Tagen in der Woche. 23.08.2021, 14.26 Uhr

Die Nachfrage nach einer Impfung gegen Covid-19 hat im Sommer nachgelassen, entsprechend hat auch das kantonale Impfzentrum in Stansstad seinen Betrieb reduziert. Am 25. August erfolgt dort der letzte Piks, wie die Gesundheits- und Sozialdirektion des Kantons Nidwalden am Montag mitteilte.

Zuletzt hätten aber die Fallzahlen und Hospitalisierungen wieder zugenommen, was die Verantwortlichen des Gesundheitswesens in Nidwalden mit Besorgnis beobachten. Der Kanton ermöglicht daher laut Mitteilung mit einem Walk-in im Spital Nidwalden ein niederschwelliges Angebot, sich ohne Voranmeldung impfen zu lassen. Das Angebot richtet sich vor allem an bisher unentschlossene Personen sowie Berufstätige, da jeweils am Dienstag und Freitag zwischen 17 und 19 Uhr geimpft wird.

Erstmals geöffnet hat das Walk-in am Spital in Stans am Freitag, 27. August. Impfwillige ab 18 Jahren können unangemeldet erscheinen, mitzubringen sind die Krankenkassenkarte sowie ein amtlicher Ausweis zur Identifikation. Vor Ort wird der Termin für die zweite Impfung mitgeteilt, nach welcher den Geimpften das Covid-Zertifikat ausgehändigt wird.

Ausserhalb der genannten Zeitfenster am Dienstag und Freitag werden am Spital Nidwalden keine Impfungen durchgeführt. Weiterhin bieten aber Apotheken, Hausärzte und Kinderarztpraxen Impfungen für alle ab 12 Jahren an, dies auf vorgängige Anmeldung unter nw.impfung-covid.ch. (zim)