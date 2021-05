Covid-19 In der Zivilschutzanlage Stansstad werden 200 Personen pro Tag geimpft – die Zahl könnte noch gesteigert werden Das Nidwaldner Impfzentrum erhöht die Kapazität für Corona-Impfungen deutlich. Bereits haben sich Tausende Personen für einen Termin angemeldet. Martin Uebelhart 08.05.2021, 05.00 Uhr

Das Nidwaldner Impfzentrum ist in der Zivilschutzanlage in Stansstad eingerichtet worden. Bild: Urs Hanhart (Stansstad, 7. Mai 2021)

Seit Anfang Woche ist in der Zivilschutzanlage in Stansstad das Nidwaldner Covid-19-Impfzentrum in Betrieb. Morgens um 8.30 Uhr geht es los. Dann treffen die ersten Personen mit einem Impftermin ein. Im Fünf-Minuten-Takt geht es weiter. Wer die unterirdische Anlage betritt, kommt zunächst zu einem Zivilschutzangehörigen, der den Termin überprüft.

Am Check-in werden Personalien und Krankenkassenkarte kontrolliert. Bild: Urs Hanhart (Stansstad, 7. Mai 2021)

In einem nächsten Raum gibt es zwei Check-in-Schalter, an denen Zivilschützer die Identität überprüfen und ob schon eine Covid-19-Infektion durchgemacht wurde. «Diese Personen brauchen nur eine Impfdosis», erklärt Charlotte Meier. Die frühere Chefärztin Anästhesie am Kantonsspital Nidwalden ist medizinische und operationelle Leiterin des Impfzentrums.

Die ehemalige Spital-Chefärztin Charlotte Meier Buenzli leitet das Impfzentrum. Bild: Urs Hanhart (Stansstad, 7. Mai 2021)

Anschliessend geht es in eine der beiden Impfkabinen. «Dort werden die Injektionen von medizinischem Fachpersonal verabreicht», so Charlotte Meier. Dafür eingesetzt würden etwa Medizinische Praxisassistentinnen oder Pflegefachfrauen HF. Viele von ihnen seien bereits pensioniert. «Aus diesem Pool konnten wir sehr gut Leute rekrutieren», sagt Meier.

Sie selbst hatte sich vergangenen Juli frühpensionieren lassen. «Als ich gekündigt habe, begann die Coronapandemie», sagt sie. Sie habe sich ihren Ruhestand etwas anders vorgestellt, meint sie. «Nun kann ich mich hier nützlich machen.»

Nach 15 Minuten im Ruheraum geht's zum Check-out

Agatha Meyer (links) und Ruth Schöpfer bereiten die Spritzen mit dem Impfstoff vor. Bild: Urs Hanhart (Stansstad, 7. Mai 2021)

Nach der Impfung geht man für 15 Minuten in einen Ruheraum. «Wenn jemand eine schwere allergische Reaktion zeigt, einen sogenannten anaphylaktischen Schock, tritt dieser innert 10 bis 15 Minuten nach Verabreichung der Impfung ein», sagt Charlotte Meier. Bis jetzt sei es allen gut gegangen, hält sie fest. Doch wäre man auf Notfälle vorbereitet. Nebst Meier ist auch noch ein zweiter Arzt anwesend. Beim Augenschein am Freitag ist es der ebenfalls pensionierte Rudolf Kiss. Zu ihm kommen auch jene Personen, die beispielsweise erkältet sind, schon eine Covid-Infektion durchgemacht haben oder vor der Impfung eine Frage haben.

Nach der viertelstündigen Pause folgt der Check-out. Die Geimpften erhalten einen ausgedruckten Impfnachweis. «Und wir ergänzen die persönlichen Impfpässe mit den entsprechenden Klebern», sagt Charlotte Meier.

Dr. Rudolf Kiss bei einem kurzen Patientengespräch unmittelbar vor der Impfung. Bild: Urs Hanhart (Stansstad, 7. Mai 2021)

1000 Impfdosen werden pro Woche im Impfzentrum verabreicht. Mit dem inzwischen eingespielten Ablauf könnte man auch auf 1300 oder 1500 Dosen pro Woche steigern, ist sie überzeugt. «Vorausgesetzt, wir erhalten auch genügend Impfdosen zugeteilt.» Zusammen mit den Hausärztinnen, Hausärzten und Apotheken könnten nun bis zu 3500 Impfdosen pro Woche verabreicht werden, sagt Kantonsarzt Peter Gürber auf Anfrage. Allerdings habe Nidwalden diese Menge bisher noch in keiner Woche erhalten. Er rechnet damit, dass die Lieferungen in naher Zukunft etwas grösser ausfallen. Ende Juli dürfte die Menge gemäss Prognosen des Bundesamtes für Gesundheit wieder zurückgehen, sagt er.

«Es ist weiterhin Geduld gefragt»

Die Nidwaldner Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger schätzt die Impfwilligkeit der Nidwaldnerinnen und Nidwaldner als gut ein. «Wir haben das insbesondere schon bei den über 75-Jährigen und den Risikopatienten gesehen.» Sie ist überzeugt, dass sich auch von den weiteren Altersgruppen ein grosser Teil impfen lassen wird. Tausende hätten sich bereits angemeldet.

Dr. Rudolf Kiss verabreicht eine Covid-19-Impfung. Bild: Urs Hanhart (Stansstad, 7. Mai 2021)

Weniger betroffen ist Nidwalden bisher vom Impftourismus. «Wir hatten einige Fälle von ausserkantonalen Anmeldungen», sagt Michèle Blöchliger. Diese würden überprüft. «Um sich in Nidwalden impfen lassen zu können, braucht es einen konstanten Bezug zum Kanton, wie hier wohnhaft oder arbeitstätig zu sein», betont sie. Impftourismus diene weder dem einen noch dem anderen Kanton. «Es kommen alle Impfwilligen an die Reihe, aber es ist weiterhin Geduld gefragt.»

Nidwaldnerinnen und Nidwaldner ab 16 Jahren können sich unter nw.impfung-covid.ch ausschliesslich online für die Impfung anmelden. Mehr Infos auf der Website des Kantons Nidwalden.