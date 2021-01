Covid-19 Nidwalden und Obwalden waren gegen die Schliessung der Läden Der Bund geht bei den Coronamassnahmen weiter als von den Kantonen gewünscht. Froh um die neue Härtefallregelung ist man bei den Gastroverbänden. Martin Uebelhart 14.01.2021, 19.18 Uhr

Läden, ausser jenen für Güter des täglichen Gebrauchs, müssen ab dem 18. Januar schliessen. Bild: Christian Beutler/Keystone

Der Bundesrat hat am Mittwoch eine Verlängerung und Verschärfung der Massnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus beschlossen und bekanntgegeben. «Als Gesamtregierung haben wir uns mit dem Ergebnis noch nicht beschäftigt», sagt die Nidwaldner Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger auf Anfrage. Doch habe man sich im Vorfeld bei den Anhörungen durch den Bund damit auseinandergesetzt. Blöchliger macht keinen Hehl daraus, dass sich der Kanton Nidwalden bei diesen Anhörungen gegen die Schliessung der Läden ausser für Güter des täglichen Bedarfs ausgesprochen hat. Sie hält fest:

«Das ist nun nicht so gekommen und wir müssen die Massnahmen entsprechend umsetzen.»

Ein entscheidendes Kriterium bei der Einschätzung des Bundes sei die neue Virus-Mutation gewesen, die sich nun von England und Irland her auch in der Schweiz verbreite.

Regierungsrätin Michèle Blöchliger. Bild: PD

Den richtigen Weg eingeschlagen habe man bei den Härtefallregelungen. «Dass ein Betrieb bei mindestens 40 Tagen behördlicher Schliessung automatisch als Härtefall gilt, ist eine wesentliche Vereinfachung.»

Wie immer, wenn die Coronamassnahmen grössere Änderungen erführen, gingen beim Kanton sehr viele Anfragen ein. «Da sind wir gefordert», betont Michèle Blöchliger. Es gebe etwa Fragen zum Homeoffice, zur 5-Personen-Regel bei privaten Treffen oder generell zu den Einschränkungen: «Was darf noch wie geöffnet bleiben?»

Nach wie vor geöffnet sind die Skigebiete. Michèle Blöchliger hält fest:

«Ich kann nachvollziehen, dass Fragen zu den Skigebieten aufkommen. Der Gesamtregierungsrat hat sich mit dieser Frage noch nicht befasst.»

Die aktuellen Regeln gälten vorderhand. Die Regierungsrätin räumt ein, dass es bei allen Vorschriften und Regeln auch zu gewissen Kompromissen und Widersprüchen kommen könne. Das habe auch der Bundesrat am Mittwoch so gesagt. «Sport- und Freizeitaktivitäten sind geschlossen. Man kann also zum Beispiel nicht in die Pilates-Stunde, jedoch eine Massage buchen, aber immerhin das.»

«Wir tragen diese Regeln selbstverständlich mit»

Der Kanton Obwalden hat sich im Anhörungsverfahren gegen die Mehrheit der nun verschärften Regeln ausgesprochen, wie er auf eine schriftliche Anfrage festhält. Insbesondere auch gegen die Schliessung der Einkaufsläden. Gesundheitsdirektorin Maya Büchi-Kaiser hält in der Stellungnahme fest:

«Gerade im Kanton Obwalden haben wir keine Hinweise darauf, dass in Einkaufsläden besonders viele Covid-19-Ansteckungen geschehen. Die Schutzkonzepte wurden im Allgemeinen gut umgesetzt und haben gewirkt.»

Der Bundesrat sei nun offenbar zum Schluss gekommen, dass die durch ihn getroffenen Massnahmen angesichts der Lage in der Schweiz notwendig seien. «Wir tragen diese Regeln selbstverständlich mit und setzen sie so gut und sinnvoll wie möglich um.» Es bleibe das Ziel, die Zahl der Covid-19-Neuansteckungen merklich zu senken und damit das Gesundheitswesen und die Wirtschaft zu entlasten.

Der Regierungsrat beobachte die epidemiologische Lage laufend, dazu zähle auch die Situation in den Skigebieten. Es sei dem Regierungsrat sehr wichtig, dass die betroffenen Betriebe nach der Schliessung nun rasch und unkompliziert durch den Bund entschädigt würden, so Büchi.

Nidwaldner Unternehmen können Härtefall-Anträge stellen

Der Kanton Nidwalden hat am Donnerstag die Modalitäten für die Härtefallbeiträge veröffentlicht. Ab Freitag können Unternehmen, die von Covid-19-Massnahmen betroffen sind, Gesuche einreichen. Der Bundesrat habe am Mittwoch weiterreichende Massnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie beschlossen und gleichzeitig die Bedingungen gelockert, die ein Unternehmen erfüllen müsse, um Härtefallhilfe beantragen zu können, schreibt der Regierungsrat in einer Mitteilung. Der Kanton Nidwalden übernimmt die gelockerten Bedingungen des Bundes.

Regierungsrat Othmar Filliger. Bild: Matthias Piazza

«Ich begrüsse den automatischen Zugang zu den Härtefällen für behördlich geschlossene Betriebe zum Programm», wird Regierungsrat Othmar Filliger in der Medienmitteilung zitiert. «Gleichzeitig erachte ich aber die Hürde von 40 Prozent Umsatzrückgang für die übrigen Unternehmen als nach wie vor zu hoch», sagt der Volkswirtschaftsdirektor.

Ab dem 15. Januar können betroffene Betriebe einen Antrag auf Unterstützung aus dem Härtefallprogramm von Bund und Kanton stellen. Anträge sind zusammen mit den erforderlichen Belegen über die kantonale Internetseite www.nw.ch/haertefall einzureichen. Dort sind auch die genauen Modalitäten ersichtlich.

Der Regierungsrat hat in der kantonalen Vollzugsverordnung festgelegt, dass pro Unternehmen maximal 300'000 Franken an nicht rückzahlbaren Beiträgen gesprochen werden können. Bei Bürgschaften liegt die Obergrenze bei 750'000 Franken. Diese werden als Darlehen mit einer Laufzeit von 10 Jahren ausgerichtet, wobei in den ersten drei Jahren keine Zinsen geschuldet sind.

10,43 Millionen Franken stehen zur Verfügung

Für das Covid-19-Härtefallprogramm stehen 10,43 Millionen Franken zur Verfügung. Der Kanton trägt dabei einen Anteil von 5 Millionen Franken. Es ist die höchstmögliche Summe, die der Landrat Mitte Dezember 2020 beschliessen konnte, ohne dass automatisch eine Volksabstimmung erforderlich wurde. Gelder können frühestens Ende Februar 2021 ausbezahlt werden. Dies aufgrund der laufenden Referendumsfrist zum Landratsbeschluss.

Wegen der Referendumsfrist hatte der Kanton per Notverordnung 2 Millionen Franken für Betriebe zur Verfügung gestellt, die unter der Krise besonders stark leiden. Neun Unternehmen machten von der Möglichkeit Gebrauch, bis am 8. Januar weitgehend unbürokratisch einen Beitrag von maximal 50'000 Franken zu beantragen. Zwei haben laut der Medienmitteilung die Vorgaben erfüllt. «Ich hätte eine höhere Nachfrage erwartet, weil der Ruf nach möglichst rascher Unterstützung sehr laut war», hält Filliger in der Mitteilung fest.

«Unser Fokus liegt nun auf dem eigentlichen Härtefallprogramm. Es ist davon auszugehen, dass die Anzahl Gesuche um einiges höher ausfallen wird, auch aufgrund der gesenkten Hürden.»

Gastro-Verbände: Schritt in die richtige Richtung

Nathalie Hoffmann, Präsidentin Gastro Nidwalden. Bild: Urs Hanhart

Von einem Schritt in die richtige Richtung in Sachen Härtefallbeiträge sprechen sowohl Nathalie Hoffmann, Präsidentin von Gastro Nidwalden, wie auch Bruno della Torre, der Gastro Obwalden präsidiert. «Dass der Lockdown für die Gastrobetriebe verlängert wird, hat man kommen sehen», sagt Bruno della Torre. Nicht zuletzt, wenn man sich die Situation in anderen Ländern anschaue. Doch der Druck aus der Gastrobranche auf den Bund habe offenbar gewirkt. Das unterstreicht auch Nathalie Hoffmann:

«Der Bund hat begriffen, wie es unserer Branche geht und dass man etwas machen muss.»

Für beide sind jedoch noch etliche Fragen offen, die sie nun mit den Kantonen klären wollen. «Was ist mit Betrieben, die neu angefangen haben und noch gar keinen rückwirkenden Umsatz ausweisen können?», fragt etwa Nathalie Hoffmann.

Hoffen auf eine schnelle Auszahlung der Gelder

Bruno della Torre, Präsident von Gastro Obwalden.

Bild: Pius Amrein

Die Gastrobranche sei sehr heterogen, vieles müsse man individuell klären. Bruno della Torre stellt sich etwa die Frage, ob Restaurants, die Take-away anbieten, ebenfalls als geschlossen gälten. Mit so einem Zusatzangebot versuche der eine oder andere Gastronom wenigstens noch etwas Umsatz zu generieren. Mit den Härtefallgeldern müsse es jetzt aber zügig gehen, fordert er.

«Viele grosse Rechnungen, etwa für Versicherungen, sind bei den Wirten Ende Jahr ins Haus geflattert.»

Diese müssten sie bald bezahlen, die Rechnungssteller hätten kaum Freude an verspäteter Überweisung. Nathalie Hofmann betont, dass die Gastgeberinnen und Gastgeber lieber Leute bewirten würden, als einem Arbeitsverbot unterworfen zu sein. Sie hofft, dass sich mit gemeinsamer Anstrengung der ganzen Bevölkerung und dem konsequenten Einhalten der Coronamassnahmen die Lage auch wieder einmal bessern werde.