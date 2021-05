Crowdfunding Ein Reich der Ideen – diese beiden Nidwaldner Künstler schaffen kreativen Raum in Stans Debbie und Beny Schnyder aus Ennetmoos eröffnen in Stans einen Ort, der für allerhand Ideen und Anlässe genutzt werden kann. Ideen haben sie auch selbst reichlich – an was es jetzt noch fehlt, ist Geld. Kristina Gysi 14.05.2021, 18.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Jene, die verrückt genug sind, um zu denken, sie können die Welt verändern, sind jene, die es tun.» Dieser Spruch von Steve Jobs steht auf der Website des Vereins IdeenReich Nidwalden. Und zu diesen «Verrückten» zählen sich Debbie und Beny Schnyder aus Ennetbürgen, die Vereinsgründer. «Die Welt zu verändern, fängt ja schon im Kleinen an», sagt Beny Schnyder. «Bei sich selbst, in der Familie, im engen Umfeld.»

Für zündende Ideen: Debbie und Beny Schnyder. Bild: Kristina Gysi (Stans, 12. Mai 2021)

Platz dafür solle es hier haben, an der Engelbergerstrasse 40a in Stans. Debbie Schnyder deutet in den grossen, noch ziemlich kahlen Raum im Dachgeschoss der Firma Altrimenti, den das Paar seit Anfang Mai mietet. Hier soll in den nächsten Monaten ein Reich der Ideen entstehen. Ein Raum, der multifunktional genutzt werden kann, sei es für Yoga-Kurse, Upcycling-Workshops, Konzerte, Theater, Coworking-Spaces und vieles mehr. «Die Möglichkeiten sind grenzenlos», sagt Debbie Schnyder. Wirklich grenzenlos? «Na ja, einen Game-Nachmittag mit lauter Spielekonsolen würde nicht gerade in unsere Philosophie passen», lenkt sie ein.

«Aber grundsätzlich sind wir offen für allerhand Ideen, die einen Ort brauchen, damit man sie umsetzen kann.»

Dabei scheint das Paar selbst vor Ideen zu strotzen. Beide sind freischaffende Künstler, er im Bereich Improvisationstheater, sie als Sängerin und Moderatorin. Immer neue Projekte halten die beiden auf Trab, aus ihnen schöpfen sie Kraft für noch mehr, noch ausgefallenere Pläne. Im Januar kam dann spontan der Einfall für das IdeenReich in Nidwalden. «Wir hatten schon länger so was im Sinn. Als dann dieser Raum frei wurde, wussten wir: Jetzt ist es so weit», so Debbie Schnyder. Die Idee kam beim Vermieter an, die Chemie passte sofort, der Mietvertrag wurde unterzeichnet. «Und jetzt sind wir hier», sagt sie lächelnd an ihren Mann gewandt.

Nun fehlt es noch an Ausstattung

Zurzeit schlägt die Miete für den Raum noch auf die eigenen Kosten. Bis das IdeenReich eröffnet werden kann, braucht es aber noch einiges. Lampen, Tische, Stühle, Besteck sowie kostspielige Bühnentechnik und Licht – das alles können sich Schnyders nicht aus eigener Tasche leisten. Deshalb startet ab nächster Woche auf der Plattform lokalhelden.ch ein Crowdfunding. «Das Ziel wäre es, 40'000 Franken zusammenzubekommen», sagen die Vereinsgründer. Damit würde das Paar die nötige Ausstattung finanzieren. «Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, eine Firma zu gründen», so Beny Schnyder.

«Es geht nicht darum, dass wir uns mit dem IdeenReich ein goldiges ‹Näsli› verdienen wollen.»

Man möchte Raum schaffen für zündende Ideen und Projekte, Menschen miteinander vernetzen und eine Community aufbauen. Bindeglied sein zwischen Idee und Umsetzung, zwischen Denkern und Machern.

Vereinsmitglied kann jeder – auch ausserhalb des Kantons Nidwalden – werden und für einen jährlichen Beitrag von 50 Franken ein Teil des IdeenReichs sein. Das Paar ist sich sicher: Das IdeenReich ist genau das, was die Menschen jetzt brauchen. Jetzt, wo das gesellige und kulturelle Leben wieder Aufschwung erhält, braucht es Platz für all die Ideen, die sich in der Zeit der Isolation und Zurückhaltung angestaut haben. Platz, den man im IdeenReich findet.

www.lokalhelden.ch/ideenreich-nidwalden