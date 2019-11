CVP Ennetbürgen nominiert Kandidaten Die CVP Ennetbürgen schickt Katja Durrer und Mario Röthlisberger ins Rennen um frei werdende Gemeinderatssitze.

Auf den nächsten Sommer treten vier Personen aus dem Gemeinderat in Ennetbürgen zurück. Von der CVP stellt sich Gemeindepräsident Peter Truttmann nicht mehr für eine weitere Legislatur zur Verfügung. Nun hat die CVP Ennetbürgen ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahlen nominiert, wie die Partei in einem Schreiben mitteilt.

Als neue Gemeinderätin schlägt sie Katja Durrer vor. Sie ist in Ennetbürgen aufgewachsen und arbeitet als kaufmännische Angestellte. Von 2009 bis 2016 war sie Präsidentin der Musikgesellschaft Ennetbürgen. Weiter setzt die Partei auf den ehemaligen Präsidenten der Jungen CVP Nidwalden, Mario Röthlisberger. Auch er ist in Ennetbürgen aufgewachsen und arbeitet als Versicherungsberater. Innerhalb der Gemeinde ist er in der Schul- und Jugendkommission aktiv, wie auch im Theater Ennetbürgen. Ausserdem präsidiert er die CVP Ennetbürgen. (pd)