Interview «Der Dorfchäller soll ein Raum für alle sein»: Daisy Kuliszkiewicz will im Stanser «Untergrund» Jung und Alt begrüssen Harry-Potter-Partys, Flohmärkte, Quiz- und Spieleabende: Daisy Kuliszkiewicz (30) leitet die Geschicke des Kulturraumes Dorfchäller in Stans. Ein Leidenschaftsprojekt, dem selbst Corona nichts anhaben konnte – im Gegenteil. Simon Mathis 11.10.2020, 16.00 Uhr

Wer den Dorfchäller in Stans betritt, landet in einer etwas anderen Welt, die antiquarisch, aber auch heimelig wirkt: massive Holzkommoden, üppig gepolsterte Sessel und Oldschool-Stehlampen. In diesen Räumen finden seit gut eineinhalb Jahren regelmässig ganz unterschiedliche Veranstaltungen statt. Ins Leben gerufen wurde der Dorfchäller von der 30-jährigen Daisy Kuliszkiewicz, Co-Präsidentin des gleichnamigen Vereines. Wir haben Sie im «Untergrund» von Stans besucht.

Daisy Kuliszkiewicz

Vor ein paar Wochen fand hier eine Harry-Potter-Themenparty statt. Dazu passen die Möbel ja super.

Daisy Kuliszkiewicz: Ja, nicht wahr? Die meisten von ihnen standen schon vorher in diesen Räumen, die der Verein letztes Jahr von Peter Baggenstos übernahm. Wir konnten uns nicht vom Mobiliar trennen; es gibt den Räumen ihren besonderen Charme. Allerdings ergänzen wir die Einrichtung stets mit eigenen Gegenständen und Erinnerungsstücken an vergangene Veranstaltungen. Wie die Kerzen an der Decke. Dieser Raum war kurzem noch die grosse Halle von Hogwarts.

Wie kam der Verein dazu, diesen Keller zu mieten?

Bis vor ein paar Jahren betrieb Peter Baggenstos hier noch den Kulturkeller Backstube. Ich mietete die Räume für Silvester 2018 und erfuhr durch puren Zufall, dass Peter einen Nachmieter für die Backstube sucht. Das hat mich sofort gereizt. Ich habe ein paar Leute zusammengetrommelt, um zu prüfen, ob Interesse für einen Kulturraum besteht. Es kamen 15 Leute zusammen – genug, um einen Verein zu gründen und die Sache gemeinsam anzupacken.

Ein Teil der Besucher der Harry-Potter-Party, ganz links Daisy Kuliszkiewicz. Bild: PD

Was ist die Idee hinter dem Dorfchäller?

Wir wollen einen Raum anbieten, in dem Leute zusammenkommen und ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm geniessen können, das nicht nur vom Verein, sondern von den Besuchenden selber mitgestaltet werden kann. Bei uns können Veranstaltungsideen vorgeschlagen werden. Wenn jemand sogar die eigene Idee bei uns Umsetzen will, geht das auch, wir leisten falls nötig Unterstützung. Der Dorfchäller soll ein Raum für alle sein, die etwas Kulturelles, Spielerisches oder Gesellschaftliches anreissen wollen. Die Harry-Potter-Party wurde auch von einer jungen Frau angestossen, die vorher keine Erfahrung damit hatte. Es freut mich sehr, die Leute auf diese Weise «empowern» zu dürfen.

Daisy Kuliszkiewicz in ihrem Lieblingsraum im Stanser Dorfchäller. Bild: Pius Amrein

(Stans, 3. Oktober 2020)

Gehen Nidwaldner für solche Veranstaltungen nicht eher in die Stadt Luzern?

Das könnte man meinen – nach Luzern ist es tatsächlich nur ein Katzensprung. Aber unsere Erfahrung zeigt, dass das Interesse für solche Events in Nidwalden durchaus gegeben ist. Auch Personen aus Luzern und Umgebung finden oft zu uns. Das haben wir allerspätestens bei der Fasnacht Anfang Jahr gemerkt.

Inwiefern?

Wir hatten am Guuggenüberfall und Schmudo geöffnet – und luden zu Kellerkonzerten. Das hat uns einen echten Popularitätsschub verschafft. Wir hatten viel mehr Klicks auf unserer Website, das Interesse steigerte sich merklich.

Und dann kam Corona.

Ja, die Pandemie hat uns stark ausgebremst. Während des Lockdowns herrschte eine starke Unsicherheit. Aber mittelfristig hat uns Corona sogar in die Hände gespielt.

Warum das?

Weil die ganz grossen Veranstaltungen zurzeit nicht stattfinden – oder nur mit starken Einschränkungen. Unsere kleinen, niederschwelligen Events waren fast die einzige Möglichkeit, eine Veranstaltung besuchen zu können. Nach dem anfänglichen Coronaschock hat unsere Besucherzahl deshalb stetig und deutlich zugenommen.

Im Dorfchäller ging's Anfang Jahr fasnächtlich zu und her. BIld: PD

Stans hat bereits ein Jugendkulturhaus; den Senkel. Seid ihr eine Konkurrenz?

Wir sehen uns nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung. Der Senkel ist viel grösser als wir und hat höhere Hürden, der Dorfchäller fokussiert sich auf niederschwelligere Veranstaltungen. Wir füllen eine Nische, die bisher noch nicht besetzt war. Ich war selber fast seit Anfang an für ein paar Jahren in der Betriebsgruppe vom Senkel dabei. Ich finde ihr Angebot sehr wichtig und wertvoll für Nidwalden.

Woher kommt deine Leidenschaft für die Jugendarbeit?

Ich bin anfänglich in dieses Metier hineingerutscht, ohne überhaupt zu verstehen, dass es Jugendarbeit ist, was ich da mache (lacht.) Im Rahmen der Berufsmatura-Abschlussarbeit habe ich mit einer Freundin eine Party veranstaltet. Auf diese Weise habe ich Kontakte zu meinen ersten Arbeitgebern in Stans und Stansstad geknüpft. Der Rest hat sich von allein ergeben, später habe ich dann berufsbegleitend an der Hochschule Luzern Soziale Arbeit studiert.

Wie viel Zeit hast du schon im Dorfchäller verbracht?

Die Stunden zähle ich lieber gar nicht erst (lacht.) Der Montag ist mein Dorfchäller-Tag, festangestellt bin ich zu 80 Prozent – bei der Quartierarbeit in Luzern. Letzten Montag zum Beispiel habe ich den ganzen Tag aufgeräumt und geputzt. Ich fälle auch die strategischen Entscheidungen. Zum Beispiel: Welche Getränke bieten wir an? Nicht zuletzt gestalte ich das Veranstaltungsprogramm. Das lief am Anfang noch harzig, jetzt habe ich schon ein halbes Jahr vorgeplant. Das zeigt mir, dass wir auf einem guten Weg sind.

Wo siehst du noch Baustellen?

Unser Ziel war von Anfang an, nicht nur eine Zielgruppe anzusprechen, sondern Angebote für verschiedene Generationen oder auch generationsübergreifende Veranstaltungen anzubieten. Das hat bis jetzt wenig stattgefunden. Dafür braucht es aber Personen in der Planung, die den Draht zu diesen Zielgruppen haben. Und deshalb erneut meine Einladung: Wer Ideen hat, kann sich jederzeit bei uns melden! Ideen einzubringen oder mitzuplanen muss nicht zwingend ein Vereinsbeitritt bedeuten.

Eine letzte Frage kann ich mir nicht verkneifen: Wie spricht man eigentlich deinen Nachnamen aus?

Man sagt «Kulischkiewitsch». Kuliszkiewicz ist ein polnischer Name. Meine Eltern sind aus Polen nach Kanada emigriert, wo ich geboren wurde. Als mein Vater bei den Pilatus Flugzeugwerken eine Stelle fand, zogen wir als Familie in die Schweiz. Damals war ich zwölf und sprach kein einziges Wort Deutsch. Mein Vater erkundigte sich, was die beste Schule im Kanton sei. So landete ich direkt im Kollegi Stans, von wo aus ich dann meinen Weg ging.

Hinweis: Weitere Informationen unter www.dorfchaeller.ch