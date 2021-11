Dallenwil stimmt allen Vorlagen zu und wählt Gemeinderätin

Dallenwil Im Notfall hilft die Stanser Wasserversorgung aus Die Dallenwiler genehmigten sämtliche Vorlagen. Es gibt einen neuen Trinkwasserverbund und neue Wasserzähler. Matthias Piazza 28.11.2021, 15.15 Uhr

Dallenwil mit der Stettlistrasse. Bild: PD (4. November 2021)

Weil Dallenwil coronabedingt die Herbstgemeindeversammlung absagte, war der Urnengang am Sonntag entsprechend reich befrachtet. Über fünf Sachgeschäfte stimmten die Bürger ab und wählten eine neue Gemeinderätin. Sie heisst Andrea Banz. Mit 654 Stimmen holte sie 341 Stimmen mehr als ihre Gegenkandidatin. Die Ersatzwahl für den Rest der Amtsdauer 2020 bis 2024 wurde nötig, weil Ursula Niederberger (SVP) vorzeitig zurücktritt.

Mit 801 Ja- zu 176 Nein-Stimmen genehmigten die Stimmbürger am Sonntag einen Kredit über 260'000 Franken für einen Notverbund mit der Wasserversorgung Stans. Die Nachbargemeinde bezieht ihr Wasser aus drei Quellen und einem Grundwasserpumpwerk und betreibt mit Ennetbürgen, Ennetmoos und Buochs bereits einen Notwasserverbund. Bisher bezogen die Dallenwiler Haushalte und Betriebe im Dorf das Trinkwasser von der Wasserversorgung Wolfenschiessen. Mit dem gemeinsamen Notverbund soll Dallenwil auch in Notsituationen über die Runden kommen. Dafür wird eine 80 Meter lange Verbindungsleitung gebaut. Pumpen überwinden den Höhenunterschied von fast 50 Metern.

Zudem kann der Gemeinderat sämtliche 460 Wasserzähler durch moderne Modelle ersetzen mit mobiler Zählerstandserkennung. mit 791 Ja- zu 188 Nein-Stimmen entschied sich das Stimmvolk für diese 200'000-Franken-Investition. Damit entfällt die manuelle Erfassung.

Grünes Licht (716 Ja- zu 213 Nein-Stimmen) gibt's für den Ausbau der Oberaustrasse. Auslöser war ein geplantes Mehrfamilienhaus an der Oberaustrasse 9 und 11 mit Tiefgarage. Im integralen Ausbauprojekt von 853'000 Franken werden neben Belagssanierung auch Werkleitungen neu verlegt, das Strassenabwasser neu separat mit einer Regenabwasserleitung gefasst und in den bestehenden Hauptsammelkanal in der Stettlistrasse abgeleitet. Eine neue Ringleitung fürs Trinkwasser zwischen der Giessenstrasse, der Kreuzmattstrasse und dem Schwibogen soll die Wasserleitung entlang der Engelbergeraa ersetzen. Zudem wird die Beleuchtung erneuert.

Neues Feuerwehrfahrzeug

Für 300'000 Franken darf die Dallenwiler Feuerwehr zudem eine neues Klein-Tanklöschfahrzeug. Es ersetzt ein 20-jähriges grosses Tanklöschfahrzeug, das das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat. Es wurde damals zusammen mit der Gemeinde Wolfenschiessen angeschafft ist auch dort stationiert. Weil die Wasserversorgung in den vergangenen 20 Jahren stetig ausgebaut wurde, genügt das kleine Fahrzeug, das auch die Ortsteile Wiesenberg und Wirzweli besser und schneller erreichen kann. Die Nidwaldner Sachversicherung beteiligt sich mit 60'000 Franken, womit für Dallenwil noch 240'000 Franken verbleiben.

Coronabedingt wurde diesmal auch über das Budget an der Urne abgestimmt, das mit 937 Ja- zu 47 Nein-Stimmen angenommen wurde. Erwartet wird ein Minus von 227'500 Franken, bei einem Aufwand von 8,5 Millionen Franken. Investitionen sind für 2,6 Millionen Franken vorgesehen. Der Steuerfuss bleibt bei 2,17 Einheiten.