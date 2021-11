So werden die Bäume ins Tal befördert Video: Kristina Gysi

Dallenwil Abtransport Holzschlag: Wenn die Bäume ins Tal reisen In dieser dreiteiligen Herbstserie begleiten wir das Holz von seinem Ursprung im Wald über den Abtransport ins Tal bis zu seinem Verarbeitungsort. In der zweiten Folge erklärt Vorarbeiter Franz Niederberger, wie die geschlagenen Bäume vom Holzschlag «Ob Heinzi» ins Tal transportiert werden. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 24.11.2021, 05.00 Uhr

Forstwart-Vorarbeiter Franz Niederberger (links) und Forstwart Matiu Berther auf dem Weg zur Seilwinde. Bild: Kristina Gysi (Dallenwil, 17. November 2021)

Für Matiu Berther wird es ein langer Tag. In einen dicken Wintermantel gehüllt verbringt er ihn am Rande einer Wiese, die an einen baumbewachsenen Abhang grenzt. Über sich gespannt ist ein Dach aus einer Plastikplane, vor sich eine grosse Maschine und um sich herum dichter, grauer Nebel. Bis zum Feierabend wird der Forstwart per Funk Anweisungen entgegennehmen und gemäss diesen die Maschine bedienen. Das Resultat seiner Arbeit wird er bestenfalls am Abend sehen, wenn er die säuberlich gestapelten Baumstämme erblickt, die er tagsüber mittels Seilwinde vom Holzschlag «Ob Heinzi» in Dallenwil Richtung Tal geschickt hat. Holz, das kürzlich zur Verjüngung des Schutzwaldes gefällt worden ist.



Matiu Berther bedient während des gesamten Einsatzes die Seilwinde. Bild: Kristina Gysi (Dallenwil, 17. November 2021)

Auch das Drahtseil, das von der Seilwinde wegführt, verliert sich im Nebel. Über zwei Umleitungen führt es zum Holzschlag, der sich in einer Entfernung von rund 200 Metern Luftlinie talwärts im Wald befindet. «Dank der Umleitungen konnte die Konstruktion für die Seilwinde an einer weniger aufwendigen Stelle gebaut werden», erklärt Franz Niederberger.

Durch diese Umleitung wird der Druck auf das Drahtseil verringert. Bild: Kristina Gysi (Dallenwil, 17. November 2021)

Der Forstwart-Vorarbeiter der Uertekorporation Dallenwil führt durch das Gelände. Selbst er, ein trittsicherer und erfahrener Waldgänger, muss an diesem Tag besonders gut auf seine Füsse achten. Der steile Weg ist matschig und von nassem Laub bedeckt. Nicht selten verfehlt ein Tritt sein Ziel und der eigentlich kurze Marsch von der Seilwinde zum Holzschlag wird zur anstrengenden Schlitterpartie.

Gebremst wird mit Windkraft

Im Wald ist der Nebel weniger dicht und so sieht man Marcel Niederbergers rot-gelbe Jacke schon von weitem. Der Forstwart ist gerade dabei, eine weitere Ladung Stämme am Drahtseil zu befestigen. Dieses baumelt aus einer Vorrichtung, die in gut 15 Metern Höhe am Drahtseil befestigt ist. Gesteuert wird sie von Matiu Berther, der aus der Entfernung die Maschine bedient. «Aufziehen», funkt Niederberger. Kurz darauf werden die Stämme unter lautem Knacken einige Meter in die Höhe gehievt. Noch einmal Bodenkontakt herstellen, damit die Stämme weniger Schaukeln, dann löst Berther den Gang und lässt die Vorrichtung am Drahtseil Richtung Tal sausen. Gebremst wird sie lediglich durch den Luftwiderstand einer Windbremse. «Damit sparen wir sehr viel ‹Most›», sagt Vorarbeiter Niederberger.

Forstwart Marcel Niederberger (links) und sein Vorarbeiter Franz Niederberger sehen aus sicherer Entfernung zu, wie das Holz in die Höhe gehievt wird. Bild: Kristina Gysi (Dallenwil, 17. November 2021)

Durch den Wald geht es weiter zur nächsten Station. Hier, auf einer geebneten Lichtung, wird das Holz abgeladen. «Lösen», ertönt die Anweisung durch den Funk und Berther lässt die Ladung gemächlich zu Boden sinken. Dort wird sie von einem gelben Ungetüm empfangen, das täglich an die 100 Liter Diesel schluckt. Der Bagger, rund 20 Tonnen schwer, greift mit seinen Klauen nach den Stämmen und lässt sie durch einen Prozessor rattern, der die Äste entfernt.

Die Uertekorporation Dallenwil mietet den Bagger von der Forstlichen Arbeitsgemeinschaft Emmetten-Beckenried. Rund 100 Liter Diesel verbraucht die Maschine am Tag. Bild: Kristina Gysi (Dallenwil, 17. November 2021)

«Woody 60» nennt sich das Aggregat am Ende des Baggerarms und kann so einiges – was sich auf seinen Preis auswirkt. Für diese Arbeit werden deswegen die Synergien mit anderen Forstbetrieben genutzt, wie Niederberger erklärt. Forstwart und Maschinist Urs Käslin und der Bagger sind von der Forstlichen Arbeitsgemeinschaft Emmetten-Beckenried gemietet.

Bis zum Ende des nebligen Herbsttages sollen mittels Seilwinde rund 60 Kubikmeter Holz zur Lichtung transportiert werden. Dort sortiert sie Käslin mit dem Bagger für die Lastwagen vor, die das Holz in den kommenden Tagen abholen werden. Dieses geht dann zur Weiterverarbeitung an Sägereien, wird als Feuerholz verwendet – oder aber auch für Handwerkskunst, die an lokalen Weihnachtsmärkten präsentiert wird. So auch am Adventsmarkt auf dem Wirzweli am 27. und 28. November. Mehr darüber zu lesen gibt es im letzten Teil dieser Herbstserie.