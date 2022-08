Der Giessenhof in Dallenwil erscheint im neuen Kleid

Dallenwil Der «Giessenhof» baut für die Zukunft um Unser Gastroexperte war von 1979 bis 1987 mit Gattin Gertrude Pächter des «Giessenhofs». Logisch, dass er «gwundrig» ist, was mit dem «Giessä» in Zukunft passiert. Herbert Huber Jetzt kommentieren 06.08.2022, 05.00 Uhr

Sind die wichtigsten Akteure im «Giessenhof» (von links nach rechts): Isabel Martins, Luis Martins, Isabella Martins und Aldo Schmid. Bild: Herbert Huber

Zum «Giessenhof» in Dallenwil gehören die Namen Isabel und Luis Martins wie das Ei zum Huhn. Es war ein heisser Sommertag, als ich mich als «Erster» auf einen neuen, äusserst bequemen Stuhl setzen durfte, um das Zwiegespräch mit den Gastgebern zu führen. Denn da findet einiges für die Zukunft des über die Kantonsgrenzen hinaus bekannten «Ristorante» statt.

Wer sind eigentlich Isabel und Luis Martins? Isabel sagt:

«Wir sind leidenschaftliche Gastgeber. So, wie es auch in unserer Heimat wie zu Hause zu- und hergeht, wenn wir Gäste empfangen».

Und sie fährt weiter: «Mit meinem Mann Luis bin ich schon 35 Jahre verheiratet. Mein Gott, war das ein Fest damals in Paços da Serra in Portugal mit 250 Gästen. Luis managte diese Feierlichkeit mit Bravour.» Und in aller Bescheidenheit: «Luis sagt heute noch, wo es langgeht», schmunzelt sie, während ich mehr über die professionelle Karriere erfahren will. So haben sich die beiden stetig weitergebildet. In Küche und Service, mit massgeschneiderten Kursen bei Gastro Formation in Weggis, mit dem Wirtepatent bei Gastro Luzern.

«Den Lehrmeisterkurs habe ich absolviert, denn wir möchten unsere Leidenschaft auch zukünftigen jungen Gastgebern weitervermitteln»,

so Isabel. «Im November 2009 dann haben wir den ‹Giessenhof› gekauft, nachdem wir ja schon seit 2001 im ‹Giessä› Gastgeber waren. Wir lieben eben Menschen: Es ist das Erfolgsrezept im Gastgewerbe», sagte Isabel, während ihre Augen leuchten.

Die Pandemie hatte auch ihr Gutes

«Natürlich hat uns die Pandemie zu schaffen gemacht. Aber wir haben uns ein heute noch beliebtes, funktionierendes Take-away-Standbein aufgebaut. Und wir hatten auch viel Zeit, über die Zukunft zu philosophieren. Solche Entscheide schüttelt man nicht einfach so aus dem Ärmel», betont Luis:

«Als unsere Tochter Isabella die freudige Botschaft überbrachte, dass sie mit uns den Familienbetrieb weiterführen wolle, entschieden wir uns für den Umbau des ‹Giessenhofs›. Dieser wird ab dem 12. August in neuem Kleide erscheinen.»

Mit neuen Tischen und Stühlen (ich sitze immer noch bequem), mit neuem Farbe- und Lichtkonzept. Mit neuer Infrastruktur. Einzig die markante, seit Jahrzehnten den «Giessenhof» prägende Decke und der Plattenboden werden bleiben.

Als einstiger Gastronom finde ich den Entscheid sehr speziell. Luis verriet mir nämlich, als ich ihn über die Finanzierung fragte, dass er dazu in Portugal ein Haus und einen Rebberg verkaufte, um so unabhängig von Finanzinstituten zu sein. Sehr speziell, weil es üblicherweise gerade umgekehrt läuft. Dass viele älter werdende Gastgeber das in der Schweiz verdiente Geld als Altersvorsorge in ihrem Heimatland reinvestieren. So ist eben alles «äs bitzeli anders» bei den Martins.

Was passiert eigentlich mit der Giessenbar? Voller Stolz schwärmt Luis, ein Weinfreak, auch von diesem neuen Konzept. Eine Vinothek soll draus werden, ein Weinlokal, wo Events mit Essen und Wein stattfinden werden. Wo man grossartige Provenienzen (nicht nur aus Portugal) verkosten kann. «Wein und Sein» lautet das Motto.

Der Küchenchef ist kein Unbekannter

Noch etwas wird bleiben; der Küchenchef Aldo Schmid – ein vitaler «grauer» Panther in der Gastroszene. Bei ihm hat Tochter Isabella Koch gelernt.

Was hat die Küche neu zu bieten? «Den grössten Fehler, den wir machen könnten, wäre, unser Angebot umzukrempeln. So werden alle Pasta (ausser Spaghetti) hausgemacht.» So richtig heiss wird es den Gästen, bei den aus «Sicherheitsgründen» in der Küche flambierten Spaghetti Giessenhof – mit zarten Rindsfiletstreifen und Steinpilzen.

Doch nicht nur des Feuers wegen pilgert man nach Dallenwil. Die Pizzen gehören zu den besten im Kanton. Aldo empfiehlt aber speziell die «Tagliata di Manzo» – ab zwei Personen. Ein in Fächer geschnittenes doppeltes Rindsentrecôte. Mit Olivenöl, gehobeltem Parmesan, Rucola und Bratkartoffeln bereichert.

Was 1975 von Ruth und Melchior Joller, den damaligen Besitzern, weitsichtig geplant und gehegt wurde, startet jetzt einer neuen Zukunft entgegen. Am 12. August ist Wiedereröffnung. Man darf gespannt sein.

