Dallenwil Fast 7000 Leute sahen «Doppelmord auf der Gruobialp» Der Kraftakt hat sich gelohnt. Die Bilanz des Freilichttheaters auf Maria-Rickenbach fällt positiv aus. Auch dank des Wetterglücks. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 27.07.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Die Schwestern auf Maria-Rickenbach haben gut für uns gebetet», witzelt René Odermatt. Der OK-Präsident des Freilichtspiels «Doppelmord auf der Gruobialp» zieht eine rundum positive Bilanz zur Freilichtaufführung mit 24 Vorstellungen, die am vergangenen Sonntag auf dem Alpboden auf Maria-Rickenbach Dernière hatte. 6800 Leute nahmen in den vergangenen sechs Wochen den rund halbstündigen Fussmarsch von der Bergstation der Luftseilbahn Dallenwil–Niederrickenbach zum Alpboden auf sich, wo aus 40 Kubikmetern abgeflachten Rundhölzern das stilisierte Dorf Melchtal mit Fassaden zweier Häuser und der Dorfkirche entstand und so die perfekte Kulisse bot für das Drama.