Dallenwil Gemeinderat prüft flächendeckend Tempo 30 Im gesamten Siedlungsgebiet von Dallenwil und Wirzweli soll neu Höchstgeschwindigkeit 30 gelten. Das letzte Wort hat aber die Bevölkerung. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 14.10.2022, 12.06 Uhr

Der Ortsteil Dallenwil. Bild: Florian Pfister (26. Juli 2022)

In den meisten Strassen von Dallenwil gelten 50 Stundenkilometer als Höchstgeschwindigkeit. Das soll sich ändern. Der Gemeinderat prüft flächendeckend Tempo 30 innerhalb des gesamten Siedlungsgebietes von Dallenwil und Wirzweli. Nebst den siedlungsorientierten sind davon auch die verkehrsorientierten Strassen zwischen dem Bahnhof und der Talstation der Wirzweli-Bahn betroffen, wie der neuesten Ausgabe des Gemeindemagazins «Dallenwiler» zu entnehmen ist.

Gemeindepräsidentin Rebekka Zulian erklärt auf Anfrage:

Die Dallenwiler Gemeindepräsidentin Rebekka Zulian. Bild: PD

«Die Bevölkerung wünscht sich mehr Verkehrssicherheit und die Konzentration des Verkehrs auf die Achse. Diesem Anliegen wollen wir mit den Tempo-30-Zonen gerecht werden.»

Mit der Inbetriebnahme des Kreisels Büren im Sommer 2020 habe sich die Verkehrssituation insbesondere in der Stettlistrasse noch verschärft, begründet sie, warum sich der Gemeinderat jetzt dem Thema angenommen hat.

Ruhigere Fahrweise und höhere Sicherheit

Der Gemeinderat schreibt im «Dallenwiler» von einer höheren Sicherheit für Fuss- und Veloverkehr, insbesondere für Schulkinder, auch wegen geringerer Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den Verkehrsteilnehmenden. Auch Verzweigungen und Ausfahrten würden sicherer, womit in der Summe auch das subjektive Sicherheitsempfinden erhöht würde. Tempo 30 führe zu einer ruhigeren Fahrweise und einem markant kürzeren Anhalteweg als mit Tempo 50. Kollisionen würden unwahrscheinlicher und weniger schwerwiegend, was insbesondere bei Unfällen mit Fussgängern von enormer Bedeutung sei. Auch erwähnt der Gemeinderat die lärmreduzierende Wirkung. Tempo 30 auf siedlungsorientierten Strassen sei in der Bevölkerung erfahrungsgemäss sehr akzeptiert.

Auf der Stettlistrasse plant der Gemeinderat neben Markierungen auch bauliche Massnahmen, um den optischen Eindruck einer siedlungsorientierten Strasse zu verstärken. Gemäss Verkehrserhebung fahren auf der Stettlistrasse 85 Prozent der motorisierten Fahrzeuge schneller als 53 Kilometer pro Stunde. Auf der Wiesenbergstrasse, eigentlich eine Durchfahrtsstrasse, soll Tempo 30 auf einem rund 160 Meter langen Abschnitt gelten, was der Gemeinderat dank des geringen Zeitverlusts als vertretbar erachtet. Von einer hohen Akzeptanz geht der Gemeinderat auch im Siedlungsbereich im Wirzweli aus – wegen seiner schmalen Strassen und dem geringen Verkehrsaufkommen.

Kein Thema für die Bahnhofstrasse

Auf der Bahnhofstrasse, dem verkehrsorientierten Teil der Stettlistrasse sowie dem grössten Teil der Wiesenbergstrasse, erachtet der Gemeinderat die Einführung einer Tempo-30-Zone als nicht notwendig und weder zweck- noch verhältnismässig. Der verkehrsorientierte Strassencharakter überwiege, das Verkehrsaufkommen sei mässig, die Zahl der Verkehrsunfälle in den vergangenen zehn Jahren gering. Zudem wäre die Durchsetzung von Tempo 30 wegen des starken Gefälles mit unverhältnismässig grossen, baulichen Massnahmen verbunden.

Die Kosten liegen gemäss Rebekka Zulian noch nicht abschliessend vor, doch gehe sie davon aus, dass sie höher als 50'000 Franken sind, womit sie die Finanzkompetenz des Gemeinderates übersteigen würden. Das Volk solle darum im Frühling 2023 über die flächendeckende Einführung von Tempo 30 abstimmen.

