Ohne kritische Distanz wird Instagram für Nidwaldner zum Fluch

Dallenwil Ohne kritische Distanz wird Instagram für Nidwaldner Jugendliche zum Fluch Die Dallenwilerin Amira Eicher untersuchte in ihrer Maturaarbeit den Einfluss der Foto-App auf Jugendliche in Nidwalden. Marion Wannemacher 03.01.2022, 16.45 Uhr

Es hat zur grossen Pause geläutet. Matteo, Cornel, Lena und Carmen verbringen die Pause miteinander. Eigentlich schaut jeder in sein Smartphone. Zugegeben, das Foto ist gestellt. Die vier haben sich bereit erklärt, sich für die Illustration der Maturaarbeit ihrer Kollegin Amira Eicher fotografieren zu lassen. Unbestritten aber bleibt, wie häufig sich junge Menschen im Internet bewegen und wie beliebt Social Media ist. Die Dallenwilerin befasste sich fast ein Jahr lang mit dem Einfluss der App Instagram auf Nidwaldner Jugendliche.

Amira Eicher und ihre Schulkollegen auf dem Schulhof des Kollegium St. Fidelis in Stans. Bild: Marion Wannemacher (Stans, 16. Dezember 2021)

Sie untersuchte, wie häufig 13- bis 18-Jährige auf Instagram gehen, wie vielen Influencern sie folgen, und inwieweit die App sie im täglichen Leben beeinflusst. Amira konsultierte als Expertinnen die Psychotherapeutin Felizitas Ambauen, die in eigener Praxis in Fürigen arbeitet, sowie die Psychologin Naemi Jacob, die an der Universität Luzern forscht. Auch unternahm die Maturandin einen Selbstversuch und verzichtete eine Woche auf Instagram.

Mädchen lassen sich eher negativ beeinflussen

Motiviert hatten sie die eigenen kritischen Beobachtungen. «Ich hatte häufiger das Gefühl, dass es sich um ‹Fake› handelt, was ich sehe», erzählt die 17-Jährige. In einem Theorieteil analysiert sie die Bedeutung und den Einfluss von Influencern, abhängig von deren Zahl der Abonnenten. Sie zeigt auf, wie sich Marketing-Strategien dies zunutze machen.

256 Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren aus dem Kollegium St.Fidelis wie auch aus der Oberstufe in Nidwalden nahmen an ihrer Umfrage teil. Um es vorweg zu nehmen: «Nach ihrer eigenen Selbsteinschätzung hält sich der Einfluss der App in Grenzen», fasst Amira Eicher zusammen. Klar wird aber auch, dass sich Mädchen von Influencern eher negativ beeinflussen lassen als junge Männer. Ein Viertel aller befragten Mädchen gab dies an. Bei den Buben waren es nur gerade zwei Prozent.

Ausserdem fanden fast 63 der weiblichen Umfrageteilnehmer, sie fühlten sich «ein wenig» oder «teilweise» unter Druck gesetzt von dem, was sie auf Instagram sehen. Bei den männlichen sind es nur knapp 28 Prozent. Mädchen vergleichen sich mehr mit InfluencerInnen. Bei den Mädchen tun dies «manchmal» 30 Prozent. Bei den Buben und jungen Männern geben 18 Prozent an, sich «manchmal» zu vergleichen und «nie» sogar 53 Prozent. Dagegen widerstehen nur 26 Prozent aller Mädchen, sich überhaupt zu vergleichen.

Ausserdem macht sich eine Beeinflussung bemerkbar, je jünger die Nutzer sind. So gab ein Drittel aller 13- bis 14-jährigen Teilnehmer an, sich bereits einmal etwas gekauft zu haben, das von einem Influencer beworben wurde. Bei den 17- bis 18-Jährigen waren es 19 Prozent. Auch sind jüngere Teilnehmer häufiger auf Instagram und folgen nach eigenen Angaben auch mehr Influencern.

Eine Aussage schockierte die Maturandin

Für Amira Eicher gab es auch Ergebnisse, die sie so nicht erwartet hatte. «Überrascht hat mich die Frage der Ernährung», berichtet die Maturandin. So erklärten 13 von 36 Umfrageteilnehmern, die sich von der App in ihrem Essverhalten beeinflusst fühlen, dass sie sich gesünder ernährten. Neun essen durch Insta nach eigener Einschätzung «bewusster und besser». Eine Antwort aber fiel auch schockierend aus: «Ich habe aufgehört zu essen. Ich esse nur noch wenig pro Tag und trinke stattdessen», gab der Teilnehmer an.

Im Selbstversuch schliesslich fand Amira Eicher über sich heraus, wie schwer es ihr vor allem am Morgen fiel, nicht zum Handy zu greifen. «Es war eine Frage der Gewohnheit.» Nach dem Selbstversuch verhalf ihr ein Limit der Apps zum bewussten Umgang. Nun ist sie jedoch wieder bei der alten Nutzung. Allerdings nutze sie Instagram täglich nur etwa eine halbe Stunde, also verhältnismässig wenig im Vergleich zu anderen, räumt sie ein. Insgesamt half ihr die Arbeit beim eigenen Konsum:

«Durch den Einblick in die sozialen Medien habe ich insgesamt auch mehr kritische Distanz gewonnen».

Als Produkt hat die Kollegischülerin einen Artikel verfasst. Ein weiterer wird von ihr im örtlichen Gemeindeblatt erscheinen. Und auch wenn sie nach der Matura zunächst ein Zwischenjahr einlegt – ein Psychologie-Studium kommt für Amira später vielleicht in Frage. Aber jetzt freut sie sich erst mal über die wohlverdienten Ferien und übers Skifahren.

